快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期對外說明旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1具體細節時，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar透露目前除了持續與Arm深度合作之外，實際上也已經著手評估RISC-V架構設計應用可能性。

由於中美貿易戰，以及近期NVIDIA斥資400億美元收購Arm等情況可能產生影響，不少業者如三星已經開始著手規劃使用RISC-V架構打造處理器，藉此在必要時刻能夠接替Arm架構應用在旗下處理器產品，避免對齊市場發展產生影響。

而從先前Qualcomm同樣反對NVIDIA收購Arm的立場，Ziad Asghar表示目前公司內部確實也已經開始評估RISC-V架構設計應用可能性，但目前暫時還沒有具體應用時程規劃，同時也尚未有實際應用產品推出計畫。

在先前中美貿易戰影響中，由於技術出口禁令影響之下，使得華為等業者無法進一步取得Arm新版技術授權，而若Arm順利被NVIDIA收購，更意味華為將無法進一步取得Arm後續更新技術設計授權，加上市場擔心NVIDIA若買下Arm，可能將形成市場壟斷，甚至可能會將新技術優先應用在旗下產品，或是造成藉由Arm取得其他競爭對手產品規劃動向。

因此，在上述影響之下，不少業者如Qualcomm、微軟、三星、Google等業者均反對NVIDIA收購Arm，同時也持續關注中美貿易戰影響是否衝擊原本市場交易模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Qualcomm新處理器搭載常時感測元件 開啟鏡頭設計不會構成隱私安全

美國聯邦貿易委員會 正式指控NVIDIA收購Arm違反市場壟斷

接入NUVIA技術後 Qualcomm預期能使常時連網PC發揮更高運算效能

一表看懂差異！高通Snapdragon 8 Gen 1、聯發科天璣9000規格比一比

相關新聞

南韓擬從2025年起 將以VR形式測試年邁司機是否能繼續開車

南韓國家警察廳表示，預計藉由虛擬實境方式衡量年邁司機是否適合繼續開車，而此項措施預計從2025年開始實施。

Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

在近期對外說明旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1具體細節時，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar透露目前除了持續與Arm深度合作之外，實際上也已經著手評估RISC-V架構設計應用可能性。

PS玩家看過來！Sony傳明年春天推全新PS遊戲訂閱服務

彭博資訊報導，Sony集團旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PlayStation Plus與 PlaySta...

交換禮物首選？微軟販售「踩地雷醜毛衣」兼顧實用性與惡趣味

聖誕節快到了，有想要買什麼作為交換禮物嗎？微軟推出的「踩地雷」醜毛衣，絕對能夠成為全場的焦點。

Ninu Smart Perfume 可連動安卓、iOS聰明混合出100多種香水成分

如同L’Oreal (萊雅)先前打造的「Perso」個人智慧美妝及保養裝置，位於斯洛維尼亞首都盧布爾雅那的新創團隊NINU perfume也推出一款可混合不同成分的客製化香水，並且能透過Android、iOS裝置連動調和香水成分。

亞馬遜透露將與EA、BioWare合作拍攝《質量效應》改編電視劇

近期接受訪談時，亞馬遜工作室 (Amazon Studios)負責人Jennifer Salke表示已經即將與EA及BioWare達成協議，計畫投入拍攝以《質量效應》 (Mass Effect)改編的電視劇內容，藉此吸引更多觀看目光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。