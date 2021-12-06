Qualcomm透露目前著手評估RISC-V架構應用可能性 但尚未有具體產品規劃

在近期對外說明旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1具體細節時，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar透露目前除了持續與Arm深度合作之外，實際上也已經著手評估RISC-V架構設計應用可能性。

由於中美貿易戰，以及近期NVIDIA斥資400億美元收購Arm等情況可能產生影響，不少業者如三星已經開始著手規劃使用RISC-V架構打造處理器，藉此在必要時刻能夠接替Arm架構應用在旗下處理器產品，避免對齊市場發展產生影響。

而從先前Qualcomm同樣反對NVIDIA收購Arm的立場，Ziad Asghar表示目前公司內部確實也已經開始評估RISC-V架構設計應用可能性，但目前暫時還沒有具體應用時程規劃，同時也尚未有實際應用產品推出計畫。

在先前中美貿易戰影響中，由於技術出口禁令影響之下，使得華為等業者無法進一步取得Arm新版技術授權，而若Arm順利被NVIDIA收購，更意味華為將無法進一步取得Arm後續更新技術設計授權，加上市場擔心NVIDIA若買下Arm，可能將形成市場壟斷，甚至可能會將新技術優先應用在旗下產品，或是造成藉由Arm取得其他競爭對手產品規劃動向。

因此，在上述影響之下，不少業者如Qualcomm、微軟、三星、Google等業者均反對NVIDIA收購Arm，同時也持續關注中美貿易戰影響是否衝擊原本市場交易模式。

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