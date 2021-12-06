南韓擬從2025年起 將以VR形式測試年邁司機是否能繼續開車

南韓國家警察廳表示，預計藉由虛擬實境方式衡量年邁司機是否適合繼續開車，而此項措施預計從2025年開始實施。

從數據顯示，65歲以上的駕駛發生交通事故比例，相比30歲駕駛高達1.86倍，同時駕駛意外造成傷亡人數也高達2.75倍，其原因多半與視力、判斷反應因年紀衰退有關，因此許多地方都會要求高年齡駕駛重新透過考試判斷是否仍適合駕車上路。

而隨著人口結構高齡化成長，南韓在2008年至2018年間持有駕照的高齡人口已經從100萬增加至300萬，並且持續往上增加，因此更需要透過重新考試確認其駕駛能力，並且測試結果評估是否繼續核發駕照。

測試過程除了透過虛擬實境方式模擬駕駛場景，其中包含白天及夜間行車情境，同時也也會加入前車變換車道、十字路口事故規避，以及前方有動物穿越等情況，藉此測試受試者駕駛時的反應與判斷能力是否足夠。

相較透過實際測試，藉由虛擬實境方式相對能以更安全且有效率方式進行測試，但若受試者本身對於虛擬實境會有視覺暈眩等情況的話，恐怕還是只能透過其他方式，或是以實際駕駛形式測試。

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