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交換禮物首選？微軟販售「踩地雷醜毛衣」兼顧實用性與惡趣味

聯合新聞網 / INSIDE
微軟踩地雷醜毛衣。Photo Credit：Xbox Gear Shop
微軟踩地雷醜毛衣。Photo Credit：Xbox Gear Shop

微軟又出醜毛衣，這次是踩地雷...

聖誕節快到了，有想要買什麼作為交換禮物嗎？微軟推出的「踩地雷」醜毛衣，絕對能夠成為全場的焦點。

這款毛衣採用經典微軟小遊戲「踩地雷」來做為設計，並以方格及數字排列成聖誕樹的形狀，而時間以及剩餘的地雷則是以 1990 及 2021 年的年份來代表踩地雷小遊戲是於 1990 年上市。最上面還有最小化以及離開遊戲的選項，同時搭配著經典造型的 Windows 圖案，彷彿回到了 Windows 3.1。

這款毛衣的官方名稱就叫做「微軟踩地雷醜毛衣」（Microsoft Minesweeper Ugly Sweater）。目前在 Xbox Gear Shop 上推出，售價為 74.99 美元，而 3XL 則已經迅速售罄。

其實這是微軟連續第二年發布「醜毛衣」了，去年發布了三款醜毛衣，分別以微軟作業系統 Windows 95、Windows XP 以及經典小畫家作為主題，其前面兩款放置最具有標誌性的兩個版本的 Windows logo，而另一個版本則是以小畫家作為主體並在周圍放置其使用的繪畫工具如噴漆、滴管…等等。

微軟公益販售醜毛衣系列。Photo Credit：Windows Instagram
微軟公益販售醜毛衣系列。Photo Credit：Windows Instagram

微軟這些主題毛衣主要是作為慈善用途。去年，微軟將每件醜毛衣的部分收益捐贈給了非營利組織 Girls Who Code。而今年則會直接捐款 10 萬美元給 AbleGamers 慈善機構，幫助更多殘疾人士能夠體驗遊戲的樂趣。

而這款踩地雷醜毛衣支援國際配送，但需要支付額外的國際運費 15 美金，以這款毛衣的設計，不論是自用或送禮絕對都能夠成為全場的焦點。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

捐款 聖誕節 微軟

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