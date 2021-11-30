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Sony專利透露 將打造適用手機產品使用的控制手把

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多配件廠商針對手機打造專用控制手把後，Sony似乎也有意跨入此市場，並且進一步與手機遊戲，或是逐漸普及的串流遊戲市場銜接。

從Sony近期在日本境內申請專利顯示，將打造一款應用在手機產品的控制手把配件，其中更採用類似DualShock 4控制手把外型，同時也具備左右類比搖桿，以及Sony經典的「×」、「○」、「△」、「□」按鍵設計，另外也具備Option及Share按鍵。

此外，此款控制手把也具備動態感測功能，但不確定是否具備震動機能。

目前無法確認Sony最終是否會讓此項專利成為正式產品，或是僅註冊專利作為產品設計保護用途。

不過，如果從Sony近年也開始佈局手機遊戲市場，以及更著重藉由PlayStation Remote app，配合手機遊玩PlayStation 4或PlayStation 5遊戲，甚至藉此讓更多玩家能以手機使用各類串流遊戲服務，或許也會成為全新市場發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 日本 PlayStation Sony

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