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Ninu Smart Perfume 可連動安卓、iOS聰明混合出100多種香水成分

聯合新聞網 / 楊又肇

如同L’Oreal (萊雅)先前打造的「Perso」個人智慧美妝及保養裝置，位於斯洛維尼亞首都盧布爾雅那的新創團隊NINU perfume也推出一款可混合不同成分的客製化香水，並且能透過Android、iOS裝置連動調和香水成分。

依照說明，這款名為Ninu Smart Perfume的智慧香水，分別透過三組容量為25毫升的液態香基，讓使用者能依照不同需求，以特定比例混合成不同香水。

而香基部分，則提供適合男性、女性，以及對應運動間使用需求選擇，分別提供對應女性需求的Flora系列，以及對應男性使用的Terra系列，另外也推出中性的Aura系列香基，每款香基更各別提供三種選擇，至於Ninu Smart Perfume本身則提供三種顏色選擇。

除了透過手機app操作之外，NINU perfume也計畫視集資狀態增加對應Apple Watch連動功能。

Ninu Smart Perfume約可混合超過100多種香水味道，而液態香基則採用印表機墨水匣般替換使用，預期也會成為此款香水主要營收來源。

NINU perfume先前曾在CES 2021期間展示Ninu Smart Perfume，目前已經透過Kickstarter網站進行集資，預計以159歐元超級早鳥價格銷售 (約178美元)，屆時進入市場售價則為289美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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