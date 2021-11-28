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亞馬遜透露將與EA、BioWare合作拍攝《質量效應》改編電視劇

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接受訪談時，亞馬遜工作室 (Amazon Studios)負責人Jennifer Salke表示已經即將與EA及BioWare達成協議，計畫投入拍攝以《質量效應》 (Mass Effect)改編的電視劇內容，藉此吸引更多觀看目光。

如同Neflix近年持續在原創內容投資作法，亞馬遜工作室目前也積極擴展Prime Video服務內的原創內容豐富度，其中更在《時間之輪》 (Wheel of Time)取得成功，達成千萬次的播放量規模，更有不少人將影集內容完整看完，因此更奠定亞馬遜擴大製作原創影音內容的決心。

依照Jennifer Salke說明，目前與EA及BioWare之間已經準備達成協議，將以《質量效應》 (Mass Effect)遊戲作品為基礎改編拍攝電視劇內容。另一方面，EA也曾透露將拍攝以《質量效應》為主題的電視劇作品，藉此延伸遊戲以外的劇情體驗。

至於將電視劇內容與遊戲結合的作法，目前已經在市場相當普及，例如CAPCOM很早就已經將旗下《惡靈古堡》以電視劇及電影方式延伸劇情，甚至也將《魔物獵人》改編成電影作品，而索尼互動娛樂方面則已經著手將《祕境探險》拍設成電影，同時也準備拍攝《最後生還者》電視劇內容，藉此吸引更多玩家，以及玩家以外的觀眾族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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