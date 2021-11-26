EPIC Games收購《吉他英雄》系列開發商Harmonix 將在遊戲整合更多音樂要素

EPIC Games宣布收購曾打造《吉他英雄》 (Guitar Hero)系列、《搖滾樂隊》 (Rock Band)系列，以及《Dance Central》系列的遊戲開發商Harmonix。
Harmonix在官方部落格透露，未來將使其音樂體驗應用在《要塞英雄》 (Fortnite)遊戲內，讓玩家有全新遊玩體驗。
而EPIC Games方面則位透露具體收購細節，同時也未說明日後將如何應用Harmonix旗下資產，但顯然Harmonix旗下以音樂為主的內容，將會成為日後EPIC Games重點應用項目。
此外，EPIC Games更透露未來將結合Harmonix技術資源，配合旗下遊戲作品擴展元宇宙應用，或許也會讓玩家感受全新遊玩體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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