微軟打造線上博物館 讓玩家一覽Xbox曾創下記錄與黑歷史
配合慶祝Xbox上市20週年，微軟稍早推出線上博物館內容，讓玩家可以回顧Xbox問世以來所創下記錄，以及玩家在Xbox系列主機所累積遊玩數據。
微軟不僅在線上博物館列舉大量Xbox系列主機所創下記錄、各項發展歷程，並且讓玩家一覽Xbox設計原型等內容，更將過去Xbox 360曾經歷的「死亡紅環」 (Death of Ring)問題，還公開過去曾計畫收購任天堂的討論信件內容等黑歷史內容。
在線上博物館中，玩家也能登入個人微軟帳號，藉此回顧自己過去以來在Xbox系列主機遊玩遊戲經歷，包含第一款遊玩遊戲、至今累積遊玩遊戲數量等。
整個線上博物館是以HTML5形式打造，並且可以透過滑鼠、鍵盤在博物館內穿梭遊走，進而瀏覽Xbox系列主機歷史。除了以第三人稱形式操作，玩家也能將視角調整為第一人稱形式，至於語言目前僅支援英語、法語、葡萄牙語、德語及西班牙語。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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