免費雲端手遊平台！Bluestacks X安卓模擬器 PC、Mac打開網頁就可玩

有些手遊放大來玩感覺差超多

每次打開 App Store、Play Store 都會看看近期有哪些新遊戲上線，現在的手遊製作規模大、研發成本也越來越高，逐漸走向精緻化，許多手遊都是堪比大作等級，不過相對的也很吃手機效能，且更耗電。所以許多玩家也會透過安卓模擬器，直接在電腦上玩手遊，不僅不太受硬體影響，也不必擔心耗電問題，而且螢幕更大玩起來更爽！今天要來跟大家聊聊什麼是安卓模擬器，同時也會分享一個評價很不錯的安卓模擬器

安卓模擬器是什麼？

市面上的安卓模擬器軟體程式很多，簡單來說就是電腦用戶下載之後，可以透過安卓模擬器在電腦上創造出 Android 手機的操作環境，在電腦上運行安卓手機上的 App。好處是拿中低階手機的玩家，可以透過電腦玩吃效能的手遊，也不用怕手機沒容量。另外許多畫面精緻的手遊，在電腦螢幕上也會有更棒的呈現，對於玩家來說視覺享受更加分。當然對於重度玩家來說，也可以出門玩手機，回家改用電腦接力玩

Bluestacks X 不用安裝就能玩

一般的安卓模擬器都是下載好後，還需要另外再把遊戲載到電腦裡（也就是程式裡）來玩，下載需要花點時間等待，但 Bluestacks X 也是雲端手機遊戲平台，無須下載遊戲，直接在雲端專區選擇遊戲，並點選「在雲端遊玩」，就可以直接在瀏覽器進行遊戲了，好處就是不需要等待時間！也比較不占電腦儲存空間，且就算電腦規格不算好也不太有影響，因為運算是在伺服器端，而非電腦，所以就算你只有文書筆電，也可以開心透過 Bluestacks X 來玩遊戲，不過相對是比較吃網速的，會比較看重你的網路環境

雖然目前台灣雲端遊戲僅有 18 款遊戲，但都是人氣蠻高的作品，像是《王國紀元》、《RO 仙境傳說：新世代的誕生》、《全面屍控》等等，官方表示未來每週也會新增一款高規格的 RPG 跟策略遊戲

PC、Mac 都可玩

而且一般的安卓模擬器大多只有支援 Windows 系統，但 Bluestacks X 則是可以相容多種系統，包含 Windows、macOS、ChromeOS、Linux、iOS、Android、Raspberry pi，可說是市面上支援系統最完整的模擬器。當然 BSX 也整合了原有的模擬器平台，它的運作方式也跟其它安卓模擬器一樣，可以到「Android 遊戲」搜尋遊戲，並用下載的方式來遊玩。且不管是在雲端玩還是下載來玩，只要你在各個裝置登入的帳號是同一組，就不用怕紀錄被洗掉要重新來過，隨時可以切換裝置接力玩下去

不知該選哪個版本怎麼辦？

安卓模擬器通常會分成 32 位元、64 位元，位元指的就是 CPU 的暫存器一次可以儲存跟運算處理的最大量。32 位元適合中、低階電腦或是文書筆電，64 位元則是適合需要長時間掛機、希望遊戲順暢度更好的玩家，但也會比較佔電腦資源

不過這也會有個問題發生，舉例來說前陣子很紅的《二之國-交錯世界》、《哈利波特：魔法覺醒》都是用 64 位元開發的，玩家可能就會在選擇版本時感到疑惑，但 Bluestacks X 有全自動智慧版本適配功能，可以幫玩家自動選擇合適的版本

天堂2M、二之國-交錯世界及哈利波特等大作都是使用 64 位元版本開發，造成玩家在使用模擬器玩遊戲時選擇版本的困擾，本次 BSX 也整合了原有的模擬器平台，會直接幫玩家導入最適合的版本來下載

編輯使用心得

這算是莫娜第一次使用安卓模擬器，有種發現新大陸的感覺，手機上的遊戲用電腦玩，完全是另種感覺。Bluestacks X 非常適合新手使用，沒有複雜的步驟，也不用花時間等待，大概五分鐘就能下載+上手。我覺得 Bluestacks X 的優點是可以在雲端玩遊戲，不用下載下來佔空間，而且支援多個系統，不管是 Windows 還是 macOS 都可使用。還有一點是很多安卓模擬器開發商較不知名，對於玩家來說心裡就會較沒安全感，而 Bluestacks X 是美國老牌的模擬器，國外用戶多，網路上也可以找到很多交流或資源，這點也很加分！大家若對雲端安卓模擬器有興趣，可以到 Bluestacks X 網頁看看喔

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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