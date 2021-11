隊友中離狗不是最嚴重！打電動、玩手遊最討厭遇到的十件事

在稍早以線上形式舉辦的Xbox 20週年紀念直播活動「Xbox Anniversary Celebration」中,微軟除了回顧第一款Xbox誕生到去年推出Xbox Series X|S,並且將遊戲帶給更多遊戲玩家的發展歷程,更宣布將從12月13日起推出介紹Xbox從微軟內部誕生的紀錄片《Power On - The Story of Xbox -》 (啟動:Xbox的故事)。

2021-11-16 07:47