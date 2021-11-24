隊友中離狗不是最嚴重！打電動、玩手遊最討厭遇到的十件事

別吵了！讓我好好秀一波～

如果人生只能做一件事，可能有八成以上的男孩都會選擇打電動！（愛電動的女孩當然也可以一起來，不要生氣好嗎）

不吃不喝不睡覺只是基本，什麼段考、期末考、隔天要上班都不重要，父母長輩、親愛的另一半、小不點嬰兒都能放在一旁，世界上沒有什麼事可以阻止本宅打電動！不過就算心意如此堅決，現實還是很殘酷。遊戲玩得正爽，總是會遇到一堆鳥事，紓壓不成血壓還會飆高高，到底好好打一場是有多難？

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出包含電玩、手遊等，打遊戲最害怕遇到的地雷情況，大家可要睜大眼睛注意看，別讓自己成為討人厭的雷包！

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10.打到一半媽媽一直叫吃飯

來來來，打到一半媽媽一直叫吃飯，狂催猛喊造成的傷害程度，不亞於另一半跳出來gank，媽媽吼絕對讓人心神不寧兼手抖！

「再給我1分鐘」、「好了！要下樓」想以拖待變也沒用。想避免媽媽gank，最好的辦法就是上線迴避飯點，衝分之餘也要顧好身體和家庭感情。

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9.網路爛、訊號不好

溫泉不動，原地打轉，撿不到小兵尾刀，嚴重點斷線重連，都是網路、訊號不好害的。工欲善其事，想好好上分，網速不可少，破網路就別硬玩，隊友再神也難扛。

除了升級網路，選對上線時間，避開伺服器塞車的熱門時段，注意手機有沒有過熱，也有助成為爆ping仔。



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8.另一半莫名其妙狂盧猛盧

比對方JG蹲草、偷buff還要可怕，莫過於另一半在遊戲打到一半跳出來gank，一哭、二鬧、只差沒說要上吊，各種情勒手段樣樣來，就是不讓你衝分。

想避免這種情形，除了打遊戲前先溝通，平常更要做好安太座。想一勞永逸，好方法之一就是拉另一半下海，栽入遊戲世界，一起組隊上分，好不快樂。



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7.豬隊友雷到深處無怨尤

開場送、野怪送、buff送，大小龍送，連小兵也一起送，小地圖不看、pin燈也不理，大家打會戰，豬隊友不是遲到就是BD，就算神仙操盤也難救。天梯分數誠可貴，不會打就回家睡。有時間在那邊雷隊友，拿天梯試角色，打電腦練練手或刪遊戲才是最佳選擇，電腦關了洗洗睡吧你！

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6.隊友白目當「中離狗」

「隊友離線」、「逃離戰場」...遊戲打到一半，看到系統跳出隊友離線訊息，心中只有滿滿三字經，連帶問候祖宗18代。被壓、被撿頭，甚至路過被收個小兵稅，白目隊友中離理由千百種，只有想不到，沒有做不到。兄dei！連玩遊戲都不能堅持，漫漫人生還有什麼你過得去？不相信自己，也要相信隊友好嗎？

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5.手機的20%、10%沒電通知

手機在電量剩20%彈出「電池電量不足」的沒電提醒，完全就是大潑冷水，到10%自動開啟低電量模式，手機又卡頓更是超惱人！一機在手、希望無窮，只要撐下去，找到插座，再一個神閃、神走位，一定有機會逆轉，別放棄啦！



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4.很想上廁所但無法離開遊戲

古人云，人有三急，緊急時刻最怕「尿急、屎急、性急」，真的是說得太對了！打到關鍵時刻尿意襲來，在排便與被隊友揍成大便之間，我無法選擇～雖然遊戲很重要，但還是奉勸大家千萬不要憋尿，畢竟打不好還有下一場，膀胱壞了可沒得換啊。

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3.有人傳訊息擋到螢幕

哭啊！打遊戲就像買樂透，充滿了各種不確定性，突然一個新聞推播、LINE通知、各種訊息來襲，都是擋我螢幕的大殺手，不可輕饒！奉勸各位大大，打遊戲就是要開勿擾模式，否則滑開這些通知的瞬間，就是準備回溫泉報到的時候啦！

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2.當機、各種LAG、卡頓

管他電腦或手機，要打好遊戲就跟看劇一樣，通順是絕對必要！戰到激烈之處瞬間黑屏、當機，還是突然卡頓，出招閃躲各種LAG，真的是想摔手機、砸電腦的心都有了～這個瞬間可能就是生死存亡的關鍵啊，這麼不給力是想重新投胎當零件嗎？想退休不能再多給我一場的時間嗎？我把你買回來就是為了打遊戲啊啊啊！

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1.關鍵會戰的時候有電話打來

關鍵時刻隊友不給力就算了，最怕自己也變雷包。會戰劍拔弩張的交鋒時刻，正要卯足全力「展現雄風」，突然來一通電話直接ＧＧ，真的是會崩潰！尤其是打LOL的時候閃光打來，沒接被罵，邊打邊講又容易雷人，女友還不一定能接受分心，關遊戲純聊天換被隊友罵爆，人生要多難，我只是想好好打場遊戲啊～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月16日至2021年11月15日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『打電動、玩手遊最討厭遇到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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