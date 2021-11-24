Niantic獲得3億美元投資、擴大投資AR市場 市值攀升至90億美元
Niantic近期對外開放Lightship開發平台，並且規劃提撥2000萬美元投資AR內容市場後，稍早更宣布從科技投資管理公司Coatue Management獲得3億美元投資，而目前Niantic市值約達90億美元。
在2015年從Google體系脫離後，Niantic便獲得Google、任天堂及寶可夢公司投資達3000萬美元的A輪資金，隨後即在2016年推出以《Ingress》為基礎打造的《Pokémon Go》。而在2019年，Niantic則獲得多達2.45億美元的C輪投資，同時市值攀增至37億美元，其後更推出多款應用《Ingress》基礎打造的遊戲作品，例如與華納兄弟互動娛樂合作開發的《哈利波特：巫師聯盟》。
而因為《Pokémon Go》的成功，讓市場開始著重AR遊戲內容應用發展，同時也讓Niantic因為《Pokémon Go》創造超過50億美元營收，今年5月更宣布以「Lightship」作為擴增實境開發平台全新名稱，並且進入Beta測試階段後，Niantic稍早宣布向所有開發者免費開放此開發平台，藉此打造更多元擴增實境遊戲內容。
除了提供開發資源，Niantic更宣布成立Niantic Ventures，提撥2000萬美元資金投資更多擴增實境內容市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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