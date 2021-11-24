快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

狂搶！第15期BNT疫苗剩不到10萬劑 陳時中解釋是這原因

Niantic獲得3億美元投資、擴大投資AR市場 市值攀升至90億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Niantic近期對外開放Lightship開發平台，並且規劃提撥2000萬美元投資AR內容市場後，稍早更宣布從科技投資管理公司Coatue Management獲得3億美元投資，而目前Niantic市值約達90億美元。

在2015年從Google體系脫離後，Niantic便獲得Google、任天堂及寶可夢公司投資達3000萬美元的A輪資金，隨後即在2016年推出以《Ingress》為基礎打造的《Pokémon Go》。而在2019年，Niantic則獲得多達2.45億美元的C輪投資，同時市值攀增至37億美元，其後更推出多款應用《Ingress》基礎打造的遊戲作品，例如與華納兄弟互動娛樂合作開發的《哈利波特：巫師聯盟》。

而因為《Pokémon Go》的成功，讓市場開始著重AR遊戲內容應用發展，同時也讓Niantic因為《Pokémon Go》創造超過50億美元營收，今年5月更宣布以「Lightship」作為擴增實境開發平台全新名稱，並且進入Beta測試階段後，Niantic稍早宣布向所有開發者免費開放此開發平台，藉此打造更多元擴增實境遊戲內容。

除了提供開發資源，Niantic更宣布成立Niantic Ventures，提撥2000萬美元資金投資更多擴增實境內容市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 任天堂 Niantic

延伸閱讀

《哈利波特：魔法覺醒》阿嘿顏Bug惹議 官方發長文致歉：男女都會發生

哈利波特電影製播20周年回顧特輯 原作J.K.羅琳恐缺席

期待嗎？「哈利波特」卡司謠傳拍類「六人行」的合體秀

《哈利波特》妙麗中文配音員長達10年是這女星！ 網驚：原來是妳

相關新聞

隊友中離狗不是最嚴重！打電動、玩手遊最討厭遇到的十件事

不吃不喝不睡覺只是基本，什麼段考、期末考、隔天要上班都不重要，父母長輩、親愛的另一半、小不點嬰兒都能放在一旁，世界上沒有什麼事可以阻止本宅打電動...

聯發科揭曉對應8K、120Hz畫面更新率旗艦電視使用的Pentonic 2000處理器

在加州拉古納海灘舉辦的Executive大會上，聯發科接續揭曉對應電視產品使用的Pentonic 2000旗艦等級電視處理器，將鎖定8K解析度、支援120Hz畫面更新率的旗艦店市產品打造。

Alphabet旗下X實驗室再次啟用機器人項目 目標應用在各類場景

隸屬Google母公司Alphabet的X實驗室，近期由專屬團隊打造名為Everyday Robots的通用型學習機器人，目前已經開始用在位於灣區的辦公室內負責垃圾清理、簡單桌面整理等作業。

Dyson開設VR虛擬店面 用戶可在虛擬實境試用吹風機

自從Facebook改名Meta後，元宇宙（metaverse）瞬間爆紅，未來人們將在虛擬與現實世界各有自己的身份，並且VR虛擬實境會愈來愈有沉浸感進而更加真實。就連知名吸塵器品牌Dyson戴森也進軍元宇宙，未來消費者可以戴上Oculus頭戴顯示器透過VR體驗Dyson戴森吹風機。

上任三個月後宣布離開 暴雪首位女性共同總裁也遭歧視

華爾街日報報導指稱，上任三個月後便宣布離開的暴雪娛樂首位女性共同總裁Jen Oneal，其實際離職原因包含對公司領導層的文化缺乏信心，同時也包含本身被貼上標籤、歧視，甚至實際獲得薪水低於另一名共同總裁Mike Ybarra。

Xbox走過20週年 將推出6集紀錄片揭曉「一度胎死腹中」燒錢內幕

在稍早以線上形式舉辦的Xbox 20週年紀念直播活動「Xbox Anniversary Celebration」中，微軟除了回顧第一款Xbox誕生到去年推出Xbox Series X|S，並且將遊戲帶給更多遊戲玩家的發展歷程，更宣布將從12月13日起推出介紹Xbox從微軟內部誕生的紀錄片《Power On - The Story of Xbox -》 (啟動：Xbox的故事)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。