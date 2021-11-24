Niantic獲得3億美元投資、擴大投資AR市場 市值攀升至90億美元

自從Facebook改名Meta後，元宇宙（metaverse）瞬間爆紅，未來人們將在虛擬與現實世界各有自己的身份，並且VR虛擬實境會愈來愈有沉浸感進而更加真實。就連知名吸塵器品牌Dyson戴森也進軍元宇宙，未來消費者可以戴上Oculus頭戴顯示器透過VR體驗Dyson戴森吹風機。

2021-11-21 07:54