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被遊戲耽誤的電影人終於回歸？小島秀夫確定在美國成立影視及音樂內容工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

過去就表明自己熱愛電影小島秀夫，終於準備在美國洛杉磯設立專職拍攝影視與製作音樂內容的工作室，藉此擴展遊戲以外市場布局，同時也能將影視及音樂內容應用在遊戲作品。

依照小島工作室業務開發經理福田芳子 (Yoshiko Fukuda)說明，設立新工作室將使小島秀夫創造故事能力延伸至遊戲以外領域，藉此擴展更多元發展機會。

在此之前，小島秀夫便多次透露個人熱愛電影，先前也說明遊戲創作靈感多半來自曾經觀看電影，甚至過去求學過程也曾考慮電影相關學系，但最終因為家庭因素考量而放棄，後來才將遊戲與電影元素結合，透過獨特風格詮釋遊戲內容，例如過去打造的《沉默之丘》系列，以及《潛龍諜影》系列都融入大量電影拍攝手法。

而此次在洛杉磯成立工作室，將由前索尼互動娛樂法務主任Riley Russell負責管理，並且將負責電視、電影，以及配樂內容製作，同時預期將與遊戲業界專業人士合作，計畫將小島工作室創作內容融入日常流行文化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 洛杉磯

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