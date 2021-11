被遊戲耽誤的電影人終於回歸？小島秀夫確定在美國成立影視及音樂內容工作室

過去就表明自己熱愛電影的小島秀夫,終於準備在美國洛杉磯設立專職拍攝影視與製作音樂內容的工作室,藉此擴展遊戲以外市場布局,同時也能將影視及音樂內容應用在遊戲作品。

依照小島工作室業務開發經理福田芳子 (Yoshiko Fukuda)說明,設立新工作室將使小島秀夫創造故事能力延伸至遊戲以外領域,藉此擴展更多元發展機會。

在此之前,小島秀夫便多次透露個人熱愛電影,先前也說明遊戲創作靈感多半來自曾經觀看電影,甚至過去求學過程也曾考慮電影相關學系,但最終因為家庭因素考量而放棄,後來才將遊戲與電影元素結合,透過獨特風格詮釋遊戲內容,例如過去打造的《沉默之丘》系列,以及《潛龍諜影》系列都融入大量電影拍攝手法。

而此次在洛杉磯成立工作室,將由前索尼互動娛樂法務主任Riley Russell負責管理,並且將負責電視、電影,以及配樂內容製作,同時預期將與遊戲業界專業人士合作,計畫將小島工作室創作內容融入日常流行文化。

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.

This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.

Read more: https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL