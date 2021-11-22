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聯發科揭曉對應8K、120Hz畫面更新率旗艦電視使用的Pentonic 2000處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在加州拉古納海灘舉辦的Executive大會上，聯發科接續揭曉對應電視產品使用的Pentonic 2000旗艦等級電視處理器，將鎖定8K解析度、支援120Hz畫面更新率的旗艦店市產品打造。

Pentonic 2000電視處理器是以台積電7nm製程打造，配合MEMC動態補償技術最高可對應8K解析度與120Hz畫面更新率，同時也將整合人工智慧運算，可透過第二代人工智慧場景辨識判斷電視所在環境光源等條件，藉此動態調整最佳畫面表現，而透過第三代人工智慧物件識別，亦可針對電視中顯示特定物體、人像做最佳顯示調整。

至於影像解碼播放部分，更率先加入支援H.266 (VVC)格式影片解碼播放，同時也支援AV1、HEVC、VP9、AVS3等目前主要支援影片編碼格式，其他部分則支援UFS 3.1儲存元件，以及Wi-Fi 6E、5G連網機能，以及HDMI 2.1顯示輸出等規格。

相比稍早公布的天璣9000系列處理器將在明年第一季底應用在市售產品，聯發科此次公布的Pentonic 2000電視處理器，則會在明年第二季應用在市售電視產品，其中有可能會由小米在內業者導入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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