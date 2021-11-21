Dyson開設VR虛擬店面 用戶可在虛擬實境試用吹風機

自從Facebook改名Meta後，元宇宙（metaverse）瞬間爆紅，未來人們將在虛擬與現實世界各有自己的身份，並且VR虛擬實境會愈來愈有沉浸感進而更加真實。就連知名吸塵器品牌Dyson戴森也進軍元宇宙，未來消費者可以戴上Oculus頭戴顯示器透過VR體驗Dyson戴森吹風機。

在Dyson的VR店面裡，最大的賣點是「真實體驗」，盡可能讓消費者擁有類似實際商店試用產品的體驗。《BusinessInsider》記者表示只要戴上 Oculus Quest 2顯示器，握住遙控器將會播放影片，就可以看到Dyson吹風機、捲髮器等商品。

圖片及資料來源：businessinsider

吹風機雖然是虛擬的，但是為了能讓消費者擁有沉浸感體驗，握著吹風機時會出現虛擬的頭髮，使用者可以對頭髮吹整造型。

除了吹整之外，頭髮溫度也會因為吹風機溫度而改變，像是以冷空氣吹整時，髮色會變藍色，如果是高溫的話，髮色會變紅色；甚至當使用不同的吹嘴時，風向也會改變。

外媒報導，James Dyson表示多年來，公司一直在實驗室中利用虛擬實境技術設計新產品已經20年了，如今則是利用這些創新技術讓人們探索Dyson 產品。希望透過VR讓消費者理解Dyson的技術。

未來，不僅所有Dyson戴森產品都可以在VR虛擬實境世界中試用和購買，而且還可以與Dyson戴森銷售員在VR進行交談並獲得產品支援。而且這家 VR 商店不僅擴展到Oculus，還將擴展到各種VR平台。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/194790/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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