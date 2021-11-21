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Alphabet旗下X實驗室再次啟用機器人項目 目標應用在各類場景

聯合新聞網 / 楊又肇

隸屬Google母公司Alphabet的X實驗室，近期由專屬團隊打造名為Everyday Robots的通用型學習機器人，目前已經開始用在位於灣區的辦公室內負責垃圾清理、簡單桌面整理等作業。

透過電腦視覺等訓練學習，Everyday Robots已經可以執行諸如垃圾清理、分類，以及簡單桌面清理或整理不使用的杯子，甚至也能透過光達等元件進行導航，並且透過機器手臂開門進出辦公室。

依照Everyday Robots項目機器人長Peter Brøndmo說明，此機器人項目最早是在2019年投入發展，目標希望能在辦公室或家庭等非結構化環境中運作使用，意味希望能讓此款機器人在更多環境下使用。

在此之前，Google曾在2013年收購從麻省理工學院獨立的機器人公司Boston Dynamics，但在2017年則將其轉售給日本電信業者Softbank，目前則由韓國現代集團收購。而目前再次進軍機器人項目發展，顯示Alphabet仍看重機器人在未來日常生活中的應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet 麻省理工學院

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