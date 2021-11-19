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Ubisoft擴大投資加拿大魁北克省 成立全新社布魯克遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft稍早宣布，將在加拿大魁北克省投資9.5億美元，其中包含將在社布魯克 (Sherbrooke)成立全新遊戲工作室，並且由原本負責Ubisoft線上服務平台Harbour的總監Nathalie Jasmin帶領團隊。

而Nathalie Jasmin過去也曾參與《刺客教條：梟雄》、《彩虹六號：圍攻》等3A遊戲作品，因此預期未來帶領社布魯克遊戲工作室也會繼續投入製作更多3A遊戲內容。

另外，社布魯克位於魁北克及蒙特婁之間，因此預期社布魯克遊戲工作室日後也會與Ubisoft其他遊戲團隊維持緊密合作，甚至可能藉此進軍大型線上遊戲市場。

對於此次成立社布魯克遊戲工作室，Ubisoft執行長Yves Guillemot表示將持續在魁北克省投資，並且增加工作機會與遊戲市場生態。

▲Nathalie Jasmin
▲Nathalie Jasmin

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大 Ubisoft

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