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Xbox負責人：希望更多遊戲業者以開放心態讓玩家遊玩經典舊作

聯合新聞網 / 楊又肇

近期在Xbox 20週年紀念直播活動「Xbox Anniversary Celebration」中，微軟宣布在Xbox One系列，以及Xbox Series X|S遊戲主機增加超過70款向下相容的Xbox 360與Xbox遊戲之後，Xbox部門負責人Phil Spencer在接受訪談時，表示希望遊戲業者能以更開放心態，讓玩家透過合法模擬方式繼續遊玩心目中的經典舊作。

Phil Spencer表示，目前已經在市場推行多年的向下相容遊玩模式，是為了讓玩家能在升級為新遊戲主機時，依然可以繼續遊玩過往心目中經典遊戲作品，同時可讓玩家直接在新遊戲主機內放入原本遊戲光碟即可遊玩，過程中也無須做額外設定，或是重新購買遊戲。

除了需要對應特定配件遊玩作品，例如Kinect體感攝影機，可能仍會有無法相容情況，微軟目前幾乎已經可以透過自行打造的模擬器軟體，讓新款遊戲主機向下相容執行Xbox 360與Xbox遊戲，甚至可以加入HDR、提高遊戲畫面解析度，或是讓顯示畫格數量提昇。

不過，Phil Spencer表示現在最大阻礙其實在於遊戲業者不願授權使用，因此讓可支援向下相容使用遊戲數量受限，雖然模擬向下相容的技術問題已經由微軟解決，但不少遊戲業者仍考量遊戲銷售策略，或是遊戲內容仍有部分細節必須配合做調整等因素，因此並未授權透過以模擬器向下相容使用模式。

Phil Spencer呼籲更多遊戲業者站在開放心態，讓玩家能藉由合法技術，更自由地在新款遊戲主機遊玩過去曾購買的舊平台遊戲光碟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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