NVIDIA釋出新版DLSS 2.3 針對移動中物體影像提昇效果強化

去年推出DLSS 2.0技術後，NVIDIA再次宣布釋出新版DLSS 2.3，將針對移動中物體影像提昇效果強化，並且改善動態移動物體細節、粒子重建、疊影及時間穩定性，另外也提供名為ICAT的畫質比較、分析工具，讓使用者能透過最多四組螢幕擷取圖像、影片做比較，藉此凸顯DLSS技術應用效果。

DLSS是針對搭載Tensor核心設計的GPU所打造技術，標榜可藉由人工智慧運算方式提昇畫質表現，更從2.0版本加入廣泛遊戲應用支援，讓遊戲可直接套用就能產生效果，無需事先做調整或額外設定，甚至也讓Unity、Unreal Engine等主流遊戲引擎導入使用，藉此對應更多遊戲。

而此次更新的2.3版本，則是針對移動中物品畫質進一步強化，並且改善細節表現、疊影等問題，同時強化在物體移動時間軸內的應用表現穩定性，並且能將更多顯示運算套用在遊戲內容表現，使遊戲每秒顯示畫格數可以大幅提昇。

NVIDIA也再次強調，藉由DLSS技術不僅能使遊戲畫質大幅提昇，並且讓執行流暢度提昇，更可讓玩家在遊戲中看見更多細節，以及更真實的光影表現，而對於遊戲開發商來說，甚至無需額外花費開發時間及成本即可讓遊戲表現提昇。

目前已經有超過130款遊戲已經支援DLSS技術應用，而此次原生對應DLSS 2.3版本的遊戲如下：

• 《柏德之門 3》 (Baldur’s Gate 3)

• 《光明記憶：無限》 (Bright Memory: Infinite)

• 《電馭叛客 2077》 (於 11 月 16 日加入支援 DLSS 2.3)

• 《末日之戰 2 重製版》 (Crysis 2 Remastered)

• 《末日之戰 3 重製版》 (Crysis 3 Remastered)

• 《死亡循環》 (Deathloop)

• 《毀滅戰士：永恆》

• 《模擬農場 22》 (11 月 22 日發行時將會支援 DLSS 2.3)

• 《俠盜獵車手三部曲 – 最終版》 (Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition)

• 《俠盜獵車手 3 最終版》 (Grand Theft Auto 3 Definitive Edition)

• 《俠盜獵車手：罪惡城市最終版》 (Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition)

• 《俠盜獵車手：聖安地列斯最終版》 (Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition)

• 《侏羅紀世界：進化 2》(Jurassic World Evolution 2)

• 《漫威星際異攻隊》 (Mar vel’s Guardians of the Galaxy)

• 《古墓奇兵：崛起》 (Rise of the Tomb Raider)

• 《古墓奇兵：暗影》 (Shadow of the Tomb Raider)

• 《仙劍奇俠傳七》 (Sword & Fairy 7)

另外，NVIDIA也提出影像比較與分析工具ICAT，讓每個人能更快、更輕鬆以遊戲擷取影像或影片進行畫質比較，並且能透過滑動桿，藉由並排及像素檢視放大等方式，比較最多達4組螢幕畫面，同時透過時間軸移動比較畫質上的差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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