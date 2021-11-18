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上任三個月後宣布離開 暴雪首位女性共同總裁也遭歧視

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報報導指稱，上任三個月後便宣布離開的暴雪娛樂首位女性共同總裁Jen Oneal，其實際離職原因包含對公司領導層的文化缺乏信心，同時也包含本身被貼上標籤、歧視，甚至實際獲得薪水低於另一名共同總裁Mike Ybarra。

在華爾街日報取得電子郵件內容中，更透露Jen Oneal在早期任職過程曾遭受性騷擾等不當對待，同時相關資料更顯示動視暴雪執行長Bobby Kotick對於公司內部性騷擾問題處理不當，甚至本身也曾涉及相關騷擾事件。

不過，動視暴雪方面並未對此報導內容做任何回應。

而相關報導公開後，則是引發更多玩家要求Bobby Kotick辭職，甚至更多動視暴雪員工將加入罷工行動要求Bobby Kotick下台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 華爾街 性騷擾

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