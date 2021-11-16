Xbox走過20週年 將推出6集紀錄片揭曉「一度胎死腹中」燒錢內幕
在稍早以線上形式舉辦的Xbox 20週年紀念直播活動「Xbox Anniversary Celebration」中，微軟除了回顧第一款Xbox誕生到去年推出Xbox Series X|S，並且將遊戲帶給更多遊戲玩家的發展歷程，更宣布將從12月13日起推出介紹Xbox從微軟內部誕生的紀錄片《Power On - The Story of Xbox -》 (啟動：Xbox的故事)。
《Power On - The Story of Xbox -》將以6集內容形式呈現，並且由當年在幕後協助推動Xbox遊戲主機誕生的幕後功臣 (包含目前Gogoro執行長陸學森)回顧，說明這款當年說服微軟執行長Steve Ballmer、燒錢打造，甚至一度胎死腹中的遊戲主機如何誕生。
Xbox最早是在1998年，由當時DirectX團隊四名工程師Kevin Bachus、Seamus Blackley、Ted Hase，以及負責帶領DirectX團隊的Otto Berkes提出，最初的原型是透過拆解Dell筆電，並且重新組裝成基於Windows作業系統的遊戲主機，同時希望能與當時Sony的PlayStation 2抗衡，並且設法鞏固微軟在遊戲市場的地位。
而最早期的Xbox遊戲主機採用Intel Pentium III處理器規格，搭配8GB容量硬碟與DVD光碟機，同時搭載有線網路孔，運算效能超越當時的PlayStation 2。
巨石強森再次協助宣傳Xbox
在CES 2001的主題演講揭曉Xbox遊戲主機時，當時分別由微軟創辦人Bill Gates與WWE美國職業摔角選手巨石強森 (The Rock)同台介紹。
而微軟在此次20週年紀念直播活動也再次邀請巨石強森，並且配合其在Netflix上架新電影《紅色通緝令》 (Red Notice)推出的「The Xbox Vault」活動，將讓Xbox粉絲能透過挖掘電影中的彩蛋獲得諸多限定贈品，其中包含「巨石強森與第一台Xbox在CES 2001同台」的畫作，以及暗藏Xbox彩蛋，並且在《紅色通緝令》電影中出現的克利奥帕特拉蛋，另外也包含來自Xbox平台遊戲諸多配件。
另外，微軟也宣布將在Xbox One系列，以及Xbox Series X|S遊戲主機增加超過70款向下相容的Xbox 360與Xbox遊戲。
其中包含首次加入的《江湖本色》系列，以及《戰慄突擊》系列，另外也加入諸如《極限滑板2》、《終極生死格鬥》、《星際大戰：絕地武士2》、《星際大戰 : 決戰星球》，以及《御伽》系列。
同時，日後所有向下相容遊戲都將加入自動HDR效果，而Xbox遊戲在Xbox Series X與Xbox One X上的解析度將會提昇四倍解析度，在Xbox Series S則會提昇三倍，至於在Xbox One S與早期的Xbox One則會提昇兩倍。
至於包含《戰慄突擊》、《戰慄突擊 3》、《二元領域》、《尼爾》等11款遊戲會提升為60fps顯示效果，而《戰爭機器》系列、《異塵餘生3》、《異塵餘生：新維加斯》、《上古卷軸4：遺忘之都》、《闇龍紀元：序章》、《絕命異次元2》、《絕命異次元3》、《心靈殺手》與《音速小子 世代》也會以更高畫格率呈現。而包含《異塵餘生4》、《異塵餘生76》、《邪靈入侵2》等登上Xboxx Game Pass服務遊戲，透過雲端串流遊玩時也會以更高畫格率運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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