暴雪娛樂新招募職缺 再次透露可能推出《鬥陣特攻》手機遊戲

近期持續傳出暴雪娛樂準備打造全新遊戲消息後，從近期更新職缺資訊再次透露接下來打造遊戲新作或許與《鬥陣特攻》有關，更可能以手機遊戲形式呈現。

依照暴雪娛樂所更新職缺資訊，顯示接下來將招募一名負責手機遊戲內容的產品經理，並且將與《暗黑破壞神》、《鬥陣特攻》，以及《爐石戰記》等遊戲團隊成員合作，工作地點則在加州爾灣，亦即暴雪娛樂總部所在地點。

由於《暗黑破壞神》、《爐石戰記》都已經推出相應手機遊戲作品，因此市場猜測暴雪娛樂接下來預計公布遊戲新作，顯然會與《鬥陣特攻》有關，其中除了日前已經對外公布的《鬥陣特攻2》，更可能推出對應手機平台使用的《鬥陣特攻》遊戲作品。

在此之前，暴雪娛樂已經在今年陸續傳出招募熟稔第一人稱視角射擊遊戲的設計人才，以及對開放世界內容及角色扮演遊戲獎勵機制有一定理解的開發人員，當時就有不少人猜測新作可能與《鬥陣特攻》有一定關聯，而在更早之前也曾傳出有意打造以《鬥陣特攻》為主題的手機遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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