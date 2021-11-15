全台首間任天堂電玩商品旗艦館開幕 主機、遊戲與原廠周邊一次購足

台灣任天堂代理商傑仕登宣布與連鎖電玩專門店Game休閒館合作，在台北三創生活園區打造全台首間任天堂電玩商品旗艦館，除了在現場展售各類Nintendo Switch主機、遊戲、原廠及原廠授權周邊，同時也販售從日本直送台灣的寶可夢限量周邊與熱門商品。

任天堂電玩商品旗艦館位於台北三創生活園區6樓中央處，整體色調為經典紅白機配色，並且加入各類任天堂遊戲元素，其中更包含在《超級瑪利歐》系列遊戲中熟悉的磚塊、問號方塊等，中間位置除了展示《超級瑪利歐》與目前已經在台上市的OLED螢幕版Nintendo Switch，還包括即將在11月19日開放銷售的《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》。

而旗艦館兩側則展示Amiibo周邊，以及目前已經上市的Nintendo Switch遊戲卡匣，同時更設置兩座遊戲試玩機台，中間則展示各類任天堂原廠，以及原廠授權製作周邊，另外也包含更多第三方廠商製作周邊配件。

在旗艦館的另一側，則展示從日本直送的寶可夢限量周邊，以及包含絨毛玩偶在內超過200款熱門商品，另外也包含在《寶可夢 劍／盾》登場的武道熊師，更包含以皮卡丘、伊布造形設計的化妝包、收納包等配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦