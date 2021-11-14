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Sony新專利將透過人工智慧提高遊戲畫質 讓虛擬視覺內容更精細穩定

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早提出一項類似NVIDIA DLSS技術專利，將可利用人工智慧技術將原本較低畫質補正為4K以上畫質，藉此讓PlayStation遊戲主機，或是PlayStation VR，可在不犧牲運作流暢度情況下對應更高畫質顯示表現。

從NVIDIA先前提出的DLSS技術，主要是透過人工智慧輔助運算，讓顯示畫面能依照人工智慧演算方式自動題高畫質，例如將原本1080P畫質升頻為4K，或是將4K畫質提高達8K解析度規格，好處是不影響原本畫面顯示執行效率，同時對開發者而言更無須另外針對內容重新調整，直接套用NVIDIA DLSS技術資源即可直接使用。

Sony提出技術專利，同樣會藉由人工智慧方式提高顯示畫質，並且以原始畫質規格運作，意味遊戲內容能以更高執行效率運作，同時也能對應更精細畫質表現，對於執行算力相對有限的PlayStation遊戲主機而言，將能帶來更大好處，甚至能流暢地執行8K解析度遊戲內容。

另外，此項技術也能應用在PlayStation VR，藉此讓虛擬視覺表現能有更精細感受，甚至能使PlayStation以更高效率處理虛擬實境運算內容，並且在PlayStation VR維持流暢運作。

目前暫時還無法確認Sony計畫何時將此項技術應用在旗下產品，但從相關描述中已經提到PlayStation 5來看，或許意味Sony會在推出新一代PlayStation VR 2的時候，同時也會搭載此項技術，不僅讓PlayStation VR 2能有更精細虛擬視覺感受，同時也能讓PlayStation 5對應更流暢的8K解析度影像輸出。

在先前說明中，Sony已經透露新款PlayStation VR 2部分關鍵規格細節，其中包含僅以單一線路即可與主機連接，單眼對應解析度增加至2000 x 2040，總計可對應4K解析度，同時視野也比前一代增加10°視角，讓使用者能透過110°視角體驗虛擬實境內容。

另一方面，Sony也計畫透過自動調整解析度，以及眼球視線追蹤設計，讓新款PlayStation VR可以針對使用者目光注視部分加強渲染，視角餘光部分則能以較低解析度內容呈現，藉此提高虛擬實境內容呈現流暢度，同時也能減少非必要的運算效能浪費。

此外，新款PlayStation VR更具備自行定位追蹤功能，藉此呈現更穩定、精準的虛擬實境內容呈現效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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