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全球限量100組！微軟攜手Gucci打造含手提行李箱的Xbox Series X

聯合新聞網 / 楊又肇

配合Xbox迎接20週年，以及Gucci品牌創立100週年，微軟與Gucci合作推出限量款Xbox By Gucci組合套裝，其中包含一台以雷射刻印Gucci品牌字樣的客製化款Xbox Series X主機，以及兩組印上Gucci象徵性紅藍條紋的黑色款Xbox無線控制器，更以一款Gucci皮件形式打造的手提行李箱作為收納。

此限量款Xbox By Gucci組合套裝預計在美國時間11月17日開放銷售，但目前並未公布具體售價，僅確認將在全球地區限量提供100台。

至於硬體規格部分，限量款Xbox By Gucci組合套裝的遊戲主機與標準款採相同規格，並未有不同差異。

遊戲主機外側會標示0-100序號，而手提行李箱其中一側會印上Xbox字樣，另一面則會印上「Good Game」字樣。

目前限量款Xbox By Gucci組合套裝將開放Gucci官網預訂，另外在中國北京SKP古馳專櫃也會開放訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gucci 品牌 微軟 Xbox Series X

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