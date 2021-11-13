全球限量100組！微軟攜手Gucci打造含手提行李箱的Xbox Series X

日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。

2021-11-09 08:30