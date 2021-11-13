PlayStation 5推出滿周年 索尼互動娛樂：已有25款第一方PS5遊戲投入研發

索尼互動娛樂總裁Jim Ryan在宣布PlayStation 5於全球市場推出屆滿一週年之際，除了說明PlayStation 5在過去一年所達成里程碑之外，更透露目前已經有超過25款第一方遊戲作品投入研發中。

PlayStation 5在去年11月12日於美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭與韓國率先上市，並且在一週後於全球多數地區上市，而上市之際更創下美國境內有史以來銷售速度最快的遊戲主機紀錄，甚至超越過去PlayStation 4遊戲主機銷售速度。

雖然後來因為晶片等關鍵零件短缺，使得PlayStation 5在市場一度面臨嚴重缺貨，同時也讓Sony下修年度預估銷售總數，但Sony強調將會與供應鏈持續合作，讓PlayStation 5供貨維持正常，並且吸引更多玩家。

同時，Jim Ryan也說明過去一年推出《拉捷特與克拉克：時空裂縫》、《死亡回歸》與 《死亡循環》等遊戲作品，同時也收購point Games、Firesprite、Housemarque及Nixxes等遊戲工作室，並且宣布準備推出全新PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置，更宣布進軍PC遊戲市場，分別推出《戰神》、《往日不再》，以及《地平線：期待黎明》等PC版本遊戲作品，同時接下來也準備推出更多遊戲作品吸引玩家目光。

而過去一年以來，玩家在PlayStation 5上累積遊玩遊戲的時間累積超過46億小時，線上直播內容時間則累積將近2600萬小時，而前10款最受歡迎遊戲分別如下：

● 《要塞英雄》

● 《決勝時刻：黑色行動冷戰》

● 《FIFA 21》

● 《NBA 2K21》

● 《刺客教條：維京紀元》

● 《天命2》

● 《MLB The Show 21》

● 《蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》

● 《惡魔靈魂 重製版》

● 《NBA 2K22》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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