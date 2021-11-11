Netflix手遊正式登上iOS 將推出《英雄聯盟》音樂跑酷類衍生遊戲

如先前彭博新聞報導，Netflix稍早正式在iOS、iPadOS平台推出手機遊戲，內容也確定與Android平台相同，但是之後也會推出《英雄聯盟》的音樂跑酷類衍生遊戲作品《Ruined King: A League of Legends Story》。

而跟先前透露不太一樣的地方，則是iOS與iPadOS平台版本將比照Android平台版本，讓使用者能直接從Netflix app內直接啟動遊戲，或是直接從手機主頁上點選遊戲app啟動，但無論透過哪一種方式都必須先登入Netflix服務使用帳號。

而首波遊戲遊戲內容，基本上與Android平台版本相同，一樣包含《怪奇物語：1984》、《怪奇物語3：遊戲》，以及三款休閒遊戲如《卡牌大爆發》 (Card Blast)、《扶搖直上》 (Teeter Up)與《神射進籃》 (Shooting Hoops)，同時操作介面也會包含繁體中文等在地化語言設計。

不過，Netflix表示接下來也會在iOS、iPadOS平台推出《英雄聯盟》的音樂跑酷類衍生遊戲作品《Ruined King: A League of Legends Story》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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