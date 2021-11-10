娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單

Netflix 航海王官方 Twitter 公布了真人版影集選角，其中包括魯夫、索隆、娜美、騙人布及香吉士。

稍早，Netflix 的航海王官方 Twitter 一下子公布了《航海王》（One Piece）真人版影集的選角，讓粉絲為之振奮。這次率先公佈了將會出演「草帽海賊團」最初五位成員的選角，也特別以懸賞令作為角色海報。

《航海王》真人版預計會先製作 10 集，目前公佈的這五位演員陣容包括：伊納基·戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑（Mackenyu）飾演索隆、艾米莉·羅德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各布·羅梅羅·吉布森（Jacob Romero Gibson）飾演騙人布，而香吉士則是由塔茲·斯凱拉（Taz Skylar）來飾演。

飾演魯夫的戈多伊今年僅 18 歲，曾於 2016 年出演西班牙影集《La querida del Centauro》，近期也在 Netflix 的墨西哥懸疑片《誰殺了莎拉？》飾演一角，讓他成功被《航海王》真人版團隊青睞並選為主角。

而被選為索隆的演員新田真劍佑為美籍日裔男演員，同時也是知名已故日本演員千葉真一的兒子；曾演出過不少漫畫改編真人版電影的角色，也在好萊塢知名電影《環太平洋2：起義時刻》飾演機甲獵人學員之一。

最受人矚目的無非是由艾米莉·羅德飾演的娜美，現年 28 歲的艾米莉·羅德主業為模特兒，曾演出過幾部電影及影集，在社群媒體上擁有許多粉絲，雖然發文頻率並不高，但她在 Instagram 上擁有 111.6 萬的追蹤，而 Facebook 粉絲專頁 則有 56 萬名追蹤。艾米莉·羅德也偶爾會在社群上發布一些動漫相關的圖，能夠看出自己本身也是個動漫迷。

A special message from Eiichiro Oda to the One Piece cast. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

漫畫《航海王》作者尾田榮一郎也受邀作為本劇的執行製作人，同時在 Twitter 上寫下對本劇演員們的期待。然而，至今有許多知名漫畫改編為真人版電影後卻不是這麼成功，而《航海王》真人版的推出讓許多觀眾著實地感受到既期待又怕受傷害的心情。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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