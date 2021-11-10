快訊

獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自ONE PIECE官方推特
圖擷自ONE PIECE官方推特

Netflix 航海王官方 Twitter 公布了真人版影集選角，其中包括魯夫、索隆、娜美、騙人布及香吉士。

稍早，Netflix 的航海王官方 Twitter 一下子公布了《航海王》（One Piece）真人版影集的選角，讓粉絲為之振奮。這次率先公佈了將會出演「草帽海賊團」最初五位成員的選角，也特別以懸賞令作為角色海報。

《航海王》真人版預計會先製作 10 集，目前公佈的這五位演員陣容包括：伊納基·戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑（Mackenyu）飾演索隆、艾米莉·羅德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各布·羅梅羅·吉布森（Jacob Romero Gibson）飾演騙人布，而香吉士則是由塔茲·斯凱拉（Taz Skylar）來飾演。

飾演魯夫的戈多伊今年僅 18 歲，曾於 2016 年出演西班牙影集《La querida del Centauro》，近期也在 Netflix 的墨西哥懸疑片《誰殺了莎拉？》飾演一角，讓他成功被《航海王》真人版團隊青睞並選為主角。

而被選為索隆的演員新田真劍佑為美籍日裔男演員，同時也是知名已故日本演員千葉真一的兒子；曾演出過不少漫畫改編真人版電影的角色，也在好萊塢知名電影《環太平洋2：起義時刻》飾演機甲獵人學員之一。

最受人矚目的無非是由艾米莉·羅德飾演的娜美，現年 28 歲的艾米莉·羅德主業為模特兒，曾演出過幾部電影及影集，在社群媒體上擁有許多粉絲，雖然發文頻率並不高，但她在 Instagram 上擁有 111.6 萬的追蹤，而 Facebook 粉絲專頁 則有 56 萬名追蹤。艾米莉·羅德也偶爾會在社群上發布一些動漫相關的圖，能夠看出自己本身也是個動漫迷。

漫畫《航海王》作者尾田榮一郎也受邀作為本劇的執行製作人，同時在 Twitter 上寫下對本劇演員們的期待。然而，至今有許多知名漫畫改編為真人版電影後卻不是這麼成功，而《航海王》真人版的推出讓許多觀眾著實地感受到既期待又怕受傷害的心情。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 Netflix 航海王

延伸閱讀

「海賊王」真人美劇版選角曝光 「娜美」好身材全都露

相關新聞

娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單

稍早，Netflix 的航海王官方 Twitter 一下子公布了《航海王》（One Piece）真人版影集的選角，讓粉絲為之振奮。這次率先公佈了將會出演「草帽海賊團」最初五位成員的選角，也特別以懸賞令作為角色海報。

KKBOX家庭訂閱方案 台灣也能訂得到、共有2種方式可選擇

在Apple Music、Spotify、YouTube Music等串流音樂服務均提供家庭訂閱方案後，先前已經在香港推出家庭訂閱方案的KKBOX，終於也將家庭訂閱方案帶到台灣市場，並且針對不同使用需求區分「3人小家庭」與「6人大家庭」兩種訂閱方案。

Netflix遊戲登上iOS 但使用模式可能會與Android有些不同

日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。

波音獲准提供衛星連網服務 將以更少衛星數量覆蓋全球連接範圍

在亞馬遜、SpaceX與OneWeb等業者接連推出衛星連網服務後，波音也準備加入此塊市場競爭，除了在美國境內提供服務，未來也會擴大進軍全球市場。

Netflix首波遊戲登上Google Play、支援繁體中文 未來將推出iOS版本

日前確認進軍遊戲市場，並且選擇在波蘭等歐洲市場進行測試後，Netflix稍早正式宣布透過Google Play Store提供首波遊戲內容，同時也確認後續將會推出iOS平台版本。

SEGA合作微軟Azure雲端平台 打造未來遊戲開發環境

SEGA宣布與微軟合作，將藉由微軟旗下Azure雲端平台作為未來遊戲開發環境，藉此建構面向全球化市場的大型遊戲作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。