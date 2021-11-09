KKBOX家庭訂閱方案 台灣也能訂得到、共有2種方式可選擇

在Apple Music、Spotify、YouTube Music等串流音樂服務均提供家庭訂閱方案後，先前已經在香港推出家庭訂閱方案的KKBOX，終於也將家庭訂閱方案帶到台灣市場，並且針對不同使用需求區分「3人小家庭」與「6人大家庭」兩種訂閱方案。

其中，針對「3人小家庭」訂閱方案將以新台幣199元價格提供，包含1名戶長與2名家庭成員，而「6人大家庭」訂閱方案則以新台幣240元價格訂閱，可讓1名戶長與最多5名家庭成員使用，兩種方案都從即日起開放訂閱。

而訂閱方案必須透過戶長帳號訂閱付款，並且透過邀請家庭成員加入使用，基本上與其他串流音樂服務使用模式相同，而加入訂閱方案的家庭成員一樣可以擁有獨立帳號與完整服務功能，同時也能擁有個人化推薦內容、累積個人聆聽成就，並且取得粉絲徽章與活動徽章，另外也能獲得KK Points點數回饋、抽獎或限定優惠。

新申請帳號可以直接選擇訂閱使用家庭方案，而既有用戶也能直接升級，並且透過電子郵件方式邀請其他家人加入使用。

目前KKBOX除了此次推出的家庭訂閱方案，先前已經提供個人標準音質月租方案、無損音質月租方案、學生優惠方案，以及單次購買及通路合作方案等選擇。

相較目前已經在台灣地區推行的串流音樂服務，KKBOX制訂的家庭訂閱方案其實與Apple Music、Spotify、YouTube Music提供方案相近，但額外提供人數相對較少，同時價格也相對較低的方案選擇，同時更強調收錄更多台灣在地華語音樂，以及日韓流行音樂內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦