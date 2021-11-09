快訊

誤殺攝影師後… 鮑德溫新片再傳意外 燈光師被毒蜘蛛咬恐截肢

變裝的藝術：大衛鮑伊到洛基恐怖秀的怪奇華麗之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

KKBOX家庭訂閱方案 台灣也能訂得到、共有2種方式可選擇

聯合新聞網 / 楊又肇

在Apple Music、Spotify、YouTube Music等串流音樂服務均提供家庭訂閱方案後，先前已經在香港推出家庭訂閱方案的KKBOX，終於也將家庭訂閱方案帶到台灣市場，並且針對不同使用需求區分「3人小家庭」與「6人大家庭」兩種訂閱方案。

其中，針對「3人小家庭」訂閱方案將以新台幣199元價格提供，包含1名戶長與2名家庭成員，而「6人大家庭」訂閱方案則以新台幣240元價格訂閱，可讓1名戶長與最多5名家庭成員使用，兩種方案都從即日起開放訂閱。

而訂閱方案必須透過戶長帳號訂閱付款，並且透過邀請家庭成員加入使用，基本上與其他串流音樂服務使用模式相同，而加入訂閱方案的家庭成員一樣可以擁有獨立帳號與完整服務功能，同時也能擁有個人化推薦內容、累積個人聆聽成就，並且取得粉絲徽章與活動徽章，另外也能獲得KK Points點數回饋、抽獎或限定優惠。

新申請帳號可以直接選擇訂閱使用家庭方案，而既有用戶也能直接升級，並且透過電子郵件方式邀請其他家人加入使用。

目前KKBOX除了此次推出的家庭訂閱方案，先前已經提供個人標準音質月租方案、無損音質月租方案、學生優惠方案，以及單次購買及通路合作方案等選擇。

相較目前已經在台灣地區推行的串流音樂服務，KKBOX制訂的家庭訂閱方案其實與Apple Music、Spotify、YouTube Music提供方案相近，但額外提供人數相對較少，同時價格也相對較低的方案選擇，同時更強調收錄更多台灣在地華語音樂，以及日韓流行音樂內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 韓流 華語

延伸閱讀

台灣之星雙11來了！5G吃到飽三百有找 4G超低價絕版

AZ、莫德納、BNT即到即打 北市周三公布完整計畫

北市醫院即到即打AZ莫德納BNT 11月10日提完整計畫

影／A柱鬼遮眼？汽車左轉自撞行人庇護島 撞上人會更慘

相關新聞

KKBOX家庭訂閱方案 台灣也能訂得到、共有2種方式可選擇

在Apple Music、Spotify、YouTube Music等串流音樂服務均提供家庭訂閱方案後，先前已經在香港推出家庭訂閱方案的KKBOX，終於也將家庭訂閱方案帶到台灣市場，並且針對不同使用需求區分「3人小家庭」與「6人大家庭」兩種訂閱方案。

Netflix遊戲登上iOS 但使用模式可能會與Android有些不同

日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。

波音獲准提供衛星連網服務 將以更少衛星數量覆蓋全球連接範圍

在亞馬遜、SpaceX與OneWeb等業者接連推出衛星連網服務後，波音也準備加入此塊市場競爭，除了在美國境內提供服務，未來也會擴大進軍全球市場。

Netflix首波遊戲登上Google Play、支援繁體中文 未來將推出iOS版本

日前確認進軍遊戲市場，並且選擇在波蘭等歐洲市場進行測試後，Netflix稍早正式宣布透過Google Play Store提供首波遊戲內容，同時也確認後續將會推出iOS平台版本。

SEGA合作微軟Azure雲端平台 打造未來遊戲開發環境

SEGA宣布與微軟合作，將藉由微軟旗下Azure雲端平台作為未來遊戲開發環境，藉此建構面向全球化市場的大型遊戲作品。

id Software招募美術人才 可能打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作

id Software近期對外招募美術相關背景技術人才，似乎計畫打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。