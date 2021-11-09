快訊

誤殺攝影師後… 鮑德溫新片再傳意外 燈光師被毒蜘蛛咬恐截肢

變裝的藝術：大衛鮑伊到洛基恐怖秀的怪奇華麗之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix遊戲登上iOS 但使用模式可能會與Android有些不同

聯合新聞網 / 楊又肇

日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。

會有這樣的差異，原因在於蘋果的App Store限制，因此Netflix僅能以個別上架方式提供遊戲內容，同時也無法像Android平台版本的Netflix app，可以直接在app內引導連接下載遊戲，或是直接啟動遊戲內容。

但從整體上來看，iOS平台的遊戲理論上不會受到太大影響，預期上架的遊戲內容也不會與Android平台版本有太大差異。

在先前說明中，登上Android平台的遊戲包含《怪奇物語：1984》、《怪奇物語3：遊戲》，以及三款休閒遊戲如《卡牌大爆發》 (Card Blast)、《扶搖直上》 (Teeter Up)與《神射進籃》 (Shooting Hoops)，同時操作介面也會包含繁體中文等在地化語言設計。

Netflix跨入遊戲市場比較像是希望透過遊戲延續內容觀看體驗，同時也能透過遊戲擴散旗下服務使用體驗，暫時還不會像其他業者打造大規模遊戲服務平台，但未來似乎也不排除會與更多遊戲業者合作收錄更多客製化內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

延伸閱讀

黛妃好友批「王冠」不尊敬 哈利王子被求與Netflix解約

Netflix內建遊戲卻在iPhone上卡關？ 外媒曝可能透過iOS App Store做這件事

玄彬、孫藝真《愛的迫降》將成Netflix原創美劇！男女主角人選、故事背景引熱議

Netflix將翻拍日版《建築學概論》　山下智久逆齡演18歲高中生喊壓力大

相關新聞

KKBOX家庭訂閱方案 台灣也能訂得到、共有2種方式可選擇

在Apple Music、Spotify、YouTube Music等串流音樂服務均提供家庭訂閱方案後，先前已經在香港推出家庭訂閱方案的KKBOX，終於也將家庭訂閱方案帶到台灣市場，並且針對不同使用需求區分「3人小家庭」與「6人大家庭」兩種訂閱方案。

Netflix遊戲登上iOS 但使用模式可能會與Android有些不同

日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。

波音獲准提供衛星連網服務 將以更少衛星數量覆蓋全球連接範圍

在亞馬遜、SpaceX與OneWeb等業者接連推出衛星連網服務後，波音也準備加入此塊市場競爭，除了在美國境內提供服務，未來也會擴大進軍全球市場。

Netflix首波遊戲登上Google Play、支援繁體中文 未來將推出iOS版本

日前確認進軍遊戲市場，並且選擇在波蘭等歐洲市場進行測試後，Netflix稍早正式宣布透過Google Play Store提供首波遊戲內容，同時也確認後續將會推出iOS平台版本。

SEGA合作微軟Azure雲端平台 打造未來遊戲開發環境

SEGA宣布與微軟合作，將藉由微軟旗下Azure雲端平台作為未來遊戲開發環境，藉此建構面向全球化市場的大型遊戲作品。

id Software招募美術人才 可能打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作

id Software近期對外招募美術相關背景技術人才，似乎計畫打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。