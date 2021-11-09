Netflix遊戲登上iOS 但使用模式可能會與Android有些不同
日前先在Android平台上推出遊戲內容時，Netflix表示日後也會在iOS平台上架，但並未透露是否與Android平台版本會有不同差異。而在彭博新聞稍早報導內容中，則是說明Netflix在iOS平台版本的遊戲一樣也會以個別形式於App Store上架，而不同的是iOS平台版本遊戲無法直接透過Netflix app連接下載，或是快速啟動遊玩。
會有這樣的差異，原因在於蘋果的App Store限制，因此Netflix僅能以個別上架方式提供遊戲內容，同時也無法像Android平台版本的Netflix app，可以直接在app內引導連接下載遊戲，或是直接啟動遊戲內容。
但從整體上來看，iOS平台的遊戲理論上不會受到太大影響，預期上架的遊戲內容也不會與Android平台版本有太大差異。
在先前說明中，登上Android平台的遊戲包含《怪奇物語：1984》、《怪奇物語3：遊戲》，以及三款休閒遊戲如《卡牌大爆發》 (Card Blast)、《扶搖直上》 (Teeter Up)與《神射進籃》 (Shooting Hoops)，同時操作介面也會包含繁體中文等在地化語言設計。
Netflix跨入遊戲市場比較像是希望透過遊戲延續內容觀看體驗，同時也能透過遊戲擴散旗下服務使用體驗，暫時還不會像其他業者打造大規模遊戲服務平台，但未來似乎也不排除會與更多遊戲業者合作收錄更多客製化內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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