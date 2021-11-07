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波音獲准提供衛星連網服務 將以更少衛星數量覆蓋全球連接範圍

聯合新聞網 / 楊又肇

在亞馬遜、SpaceX與OneWeb等業者接連推出衛星連網服務後，波音也準備加入此塊市場競爭，除了在美國境內提供服務，未來也會擴大進軍全球市場。

波音其實在2017年就已經向美國FCC提出申請，終於在稍早獲得批准提供衛星連網服務，而相較SpaceX旗下Starlink是將衛星發設置離地約350公里至560公里高度，波音將會把旗下衛星發設置離地1055公里高度，因此相較之下能以較少衛星數量即可覆蓋全球使用範圍。

不過，因為離地距離相對較高，因此相對也會讓網路傳輸延遲變得明顯，加上FCC駁回波音申請部分頻段申請，可能也會讓波音提供衛星連網服務傳輸效率受影響。

依照估算，波音僅需發射132枚衛星即可完成最小限度的全球範圍覆蓋，另外波音也計畫在離地27400公里至44300公里高度距離發射15枚衛星作為輔助，藉此補強衛星通訊可及範圍。

目前還無法確認波音的衛星連網服務建置進度，但至少能確認接下來在更多地方的無線上網服務選擇將會更多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

波音 美國 SpaceX

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