《跑車浪漫旅7》系列作品製作人山內一典 多組影片分享背後設計理念

日前確認延後至明年3月4日正式推出，並且公布預購特典、25周年紀念版等細節後，Sony近期接連釋出由《跑車浪漫旅》系列作品製作人山內一典介紹的遊戲特色影片，讓玩家能清楚知曉此次新作背後相關想法，讓玩家可以更進一步了解《跑車浪漫旅7》遊戲魅力。

依照先前說明，《跑車浪漫旅7》將呼應許多喜愛車輛的玩家期待，並且傳達過去150年以來的汽車及賽車文化元素，同時也將GT Campaign模式重新帶回《跑車浪漫旅7》，同時也將《跑車浪漫旅 競速》搭載的塗裝編輯功能強化。

同時，玩家也可以透過GT Auto模式針對車輛引擎性能、懸吊系統、變速器、煞車、輪胎等項目進行更換，同時也能改裝車身防滾籠或空力套件，另外也能進行更換機油或清洗車輛等保養。

至於在遊戲中，同樣會加入時間、氣候變化系統，讓玩家可在遊玩時體驗不同天候、時間變化所產生影響，其中更由製作團隊在全球數千個地點蒐集數據，藉此打造相同地點在不同時間及氣候下的光線變化，藉此創造更擬真的虛擬環境。

目前釋出以「The Starting Line」為稱的影片，包含後續說明蒐集經典車輛的「Collector」，以及透過影像、聲音，以及力道反饋詮釋賽道上駕駛感受的「Racers」，另外也包含可針對車輛增加個人化修飾效果的「Liveries & Design」等，Sony顯然希望能透過此類影片吸引更多玩家目光。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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