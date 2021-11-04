SEGA合作微軟Azure雲端平台 打造未來遊戲開發環境

SEGA宣布與微軟合作，將藉由微軟旗下Azure雲端平台作為未來遊戲開發環境，藉此建構面向全球化市場的大型遊戲作品。

實際上，SEGA過去以來與微軟始終維持深度合作關係，旗下遊戲不僅擴大登上微軟遊戲主機平台，更透過Xbox Game Pass訂閱服務吸引更多遊戲玩家，並且透過串流方式讓玩家可以透過各類連網裝置遊玩。

此次宣布導入Azure雲端平台服務，將可透過開發環境上雲方式，讓SEGA位於全球各地的開發團隊能更容易統合開發內容，同時也能透過微軟雲端服務打造更多元線上遊戲，或是透過雲端服務運作的遊戲作品。

不過，SEGA並未透露接下來預計在微軟Azure雲端平台環境打造遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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