Netflix首波遊戲登上Google Play、支援繁體中文 未來將推出iOS版本

日前確認進軍遊戲市場，並且選擇在波蘭等歐洲市場進行測試後，Netflix稍早正式宣布透過Google Play Store提供首波遊戲內容，同時也確認後續將會推出iOS平台版本。

首波遊戲包含先前已經提供測試遊玩的《怪奇物語：1984》、《怪奇物語3：遊戲》，此次更同步推出三款休閒遊戲，包含《卡牌大爆發》 (Card Blast)、《扶搖直上》 (Teeter Up)與《神射進籃》 (Shooting Hoops)，同時操作介面也會包含繁體中文等在地化語言設計。

目前只要是Netflix服務訂閱用戶即可使用，但目前僅先提供Android平台版本，未來也會加入提供iOS平台版本內容。

依照先前說法，Netflix表示遊戲內容會涵蓋於現有訂閱方案，因此不會額外收費使用，但也不會單獨提供下載使用，更不會在遊戲內設置廣告，或是透過額外付費購買內容獲利，亦即只要使用者訂閱Netflix服務即可遊玩。

因此以目前發展來看，Netflix跨入遊戲市場比較像是希望透過遊戲延續內容觀看體驗，同時也能透過遊戲擴散旗下服務使用體驗，暫時還不會像其他業者打造大規模遊戲服務平台，但未來似乎也不排除會與更多遊戲業者合作收錄更多客製化內容。

除了佈局手機遊戲市場，Netflix也將佈局虛擬實境內容，日前更悄悄打造一款以原創動畫《伊甸》為基礎的虛擬實境遊戲。不過，目前此款遊戲內容仍歸類在App Lab項目，因此尚未以正式內容形式提供使用，甚至可能會有內容調整，或是遊玩方式會有明顯改變情況。

至於日前宣布收購曾打造《Oxenfree》的夜校工作室之後，Netflix在後續聲明表示不會透過大量收購遊戲工作室，藉此擴大旗下遊戲內容發展，未來發展依然會聚焦在原創影音內容，而遊戲主要還是作為用戶使用體驗延伸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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