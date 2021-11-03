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id Software招募美術人才 可能打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作

聯合新聞網 / 楊又肇

id Software近期對外招募美術相關背景技術人才，似乎計畫打造《毀滅戰士》或《雷神之鎚》系列新作。

依照id Software在職缺招募說明，將打造一款具長久系列標誌性的第一人稱射擊動作遊戲，同時希望招募機精通幻想及科幻美術風格的技術人才，似乎暗示新作可能與經典遊戲作品《毀滅戰士》，或是《雷神之鎚》有關。

在此之前，id Software已經在2019年推出《毀滅戰士：永恆》 (Doom Eternal)，並且在後續登上PlayStation 5與Xbox Series X，而《雷神之鎚》 (Quake)也在今年推出慶祝推出25週年的復刻版本，加入支援4K解析度與寬螢幕顯示輸出規格，並且同樣登上PlayStation 5與Xbox Series X。

目前id software並未透露任何新作消息，因此無法確定接下來準備推出新作是否與《毀滅戰士》，或是《雷神之鎚》有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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