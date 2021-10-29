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沒有Oculus Quest 3？FB展示對應元宇宙的VR頭戴裝置「Project Cambria」

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook此次並未如市場猜測推出新款Oculus Quest 3，但是預告將推出鎖定高階使用需求，並且對應「元宇宙」 (metaverse)場景體驗的新款虛擬實境頭戴裝置，並且以「Project Cambria」作為產品代號。

依照Facebook執行長Mark Zuckerberg說明，此款虛擬實境頭戴裝置將與目前市面上銷售的Oculus Quest 2作明顯產品區隔，同時價位上也會相對更高，主要鎖定更精細的虛擬實境內容體驗。

「Project Cambria」將能對應更清晰的虛擬視覺內容感受，並且可透過感測元件偵測使用者當下表情，藉此透過與自己連動的虛擬人偶呈現，讓使用者能在虛擬實境中透過表情詮釋個人情緒。同時以設計來看，「Project Cambria」會強化虛實整合使用模式，讓使用者能更投入虛擬視覺互動。

Facbook預計會在明年公布更多關於「Project Cambria」的具體細節，但透露目前已經有第三方開發者著手打造對應此款裝置的app內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zuckerberg 元宇宙 VR

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