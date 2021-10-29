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蘋果擴大串流音樂服務發展 Apple Music登上PS5

聯合新聞網 / 楊又肇

日前與蘋果合作Apple TV+服務後，Sony稍早再次確認與蘋果合作Apple Music服務帶到PlayStation 5，同時也成為第一款支援Apple Music內容播放的家用遊戲主機。

功能部分，在PlayStation 5上的Apple Music服務也提供音樂內容播放，以及觀看支援4K畫質音樂影片，或是使用音樂播放列表、廣播等內容，同時也支援背景音樂播放功能，即便使用者啟動遊戲亦可維持播放，不會因為遊戲內容而使音樂中斷。

除了透過選擇Apple Music服務執行播放功能，使用者也能在執行遊戲途中，透過DualSense控制器的PS按鍵開啟控制中心，並且選擇音樂功能啟用Apple Music服務。

跟一般版本不同之處，在PlayStation 5上的Apple Music服務，額外提供能與執行中遊戲相應的音樂內容，而使用者亦可選擇個人喜好音樂聆聽。

目前蘋果顯然計畫透過更多平台擴展旗下音樂服務內容，或許接下來也會選擇與微軟Xbox遊戲主機合作，只是目前不確定與Sony之間合作是否有平台獨佔性。

不過，此項合作是否會影響原本就已經登上PlayStation 4與PlayStation 5平台的Spotify，或許就要看PlayStation 5使用者偏好使用哪一款串流音樂服務了…

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PS5 Apple Music

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