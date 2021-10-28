微軟傳計畫打造代號「少林」的奇幻類動作角色扮演遊戲

日前提出認為Xbox Game Pass訂閱服務終究將取代現有Xbox Live Gold服務看法的VentureBeat網站作者兼遊戲設計師Jeff Grubb，稍早透露微軟計畫打造一款代號「少林」 (Project Shaolin)的動作角色扮演遊戲，並且將由微軟全新作遊戲工作室打造。

而Jeff Grubb並未透露太多關於此款遊戲細節，但Windows Central網站資深編輯Jez Corden，則進一步透露此款遊戲將由微軟Xbox旗下新遊戲工作室Brass Lion Entertainment打造，將是一款第三人稱，並且以奇幻類型打造的動作角色扮演遊戲，並且支援最多四人連線遊玩。

其他元素則包含著重近身戰鬥、掉寶系統，另外也包含地下城等挑戰模式，某種程度上似乎與暴雪娛樂打造的《暗黑破壞神》 (Diablo)系列作品相似，但應該在題材等設計上會有明顯差異。

另外，Jez Corden更透露此款遊戲採用配樂，是由美國著名嘻哈團體武當幫 (Wu-Tang Clan)創作，而Brass Lion Entertainment團隊成員過去曾參與製作《Sleeping Dogs》系列，以及包含《異塵餘生》與《質量效應》等3A等級遊戲作品，因此顯示代號「少林」的遊戲新作也會有一定品質。

不過，微軟方面並未對此報導作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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