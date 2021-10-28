暴雪娛樂證實 明年初也不會舉辦BlizzConline活動

暴雪娛樂稍早證實，明年初將不會繼續透過線上形式舉辦BlizzConline活動，將會把資源聚焦在遊戲開發與內部團隊協調。

同時，暴雪娛樂說明將藉此構思未來BlizzCon活動發展，將確保未來活動能以安全、友善且多元包容形式舉辦，並且能持續與玩家交流。

而決定不在明年初舉辦BlizzConline活動，暴雪娛樂強調依然會公布遊戲更新消息，並且強調BlizzCon活動會繼續扮演與玩家之間重要溝通管道，因此不會就此終止舉辦。

今年因為疫情持續影響，加上公司內部醜聞導致面臨加州政府介入調查等情況，使得暴雪娛樂目前對外活動顯得低調，或許也是因此決定暫停對外舉辦大型活動，避免產生更多爭議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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