Niantic與任天堂合作AR手遊皮克敏《Pikmin Bloom》已開放部分國家下載

今年三月預告將與任天堂合作打造以《皮克敏》為主題的擴增實境遊戲之後，Niantic稍早宣布推出名為《Pikmin Bloom》 (皮克敏開花)的手機遊戲，同樣結合擴增實境遊玩體驗，希望眾人可以走出戶外享受散步。

《Pikmin Bloom》將對應Android與iOS平台使用，目前已經可透過澳洲及新加坡的Google Play Store或App Store下載，未來也會陸續開放更多地區下載遊玩。

皮克敏是像植物的迷你生物，但無法透過肉眼看見，玩家可以透過《Pikmin Bloom》app來發現各式各樣的皮克敏。而在《Pikmin Bloom》中，一樣透過在真實世界環境走動，並且透過擴增實境方式呈現皮克敏所在位置，除了發現各類皮克敏，並且透過遊戲中的水果餵食，即可讓皮克敏開花。

而透過收集花瓣，並且在散步過程沿途種植，就會隨著玩家腳步種出繽紛的花徑，同時玩家可在遊玩過程紀錄行走步數與路線，更可加上註解與照片，而皮克敏也會從玩家去過地方帶回明信片，讓玩家做紀念，或是寄給遊戲中的好友。

Niantic透露未來每個月都會舉辦社群日活動，讓玩家可以藉此同樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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