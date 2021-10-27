Sony在日本推出支援Xperia 1 II、III使用的虛擬實境頭戴裝置Xperia View
雖然台灣市場並未考慮引進，Sony Mobile在日本市場則是揭曉可搭配Xperia 1 II及Xperia 1 III使用的虛擬實境頭戴裝置Xperia View，預計在今年11月19日上市，建議售價則為3萬日圓左右。
Xperia View與先前三星推出的Galaxy VR使用方式相似，一樣是將手機放進虛擬實境頭戴裝置，並且透過內部非球狀透鏡獲得虛擬實境視覺感受，並且能對應120度視角體驗。
而操作方式則是透過頭部轉動，或是直接壓按手機按鍵進行操控，並未額外推出可與手機連動的手持控制器。
產品本身主要定位在內容體驗，因此Sony Mobile更與DMM動畫、360Channel等內容合作，甚至透過初期購買即可在期限內免費觀看乃木坂46演出內容作為誘因，藉此吸引更多人使用此款裝置。
依照Sony Mobile所作設定，希望能透過手機創作內容後，進一步透過虛擬實境頭戴裝置以更大尺寸畫面、沉浸體驗感受各類影音內容，甚至產生互動。
不過，由於虛擬實境內容應用在台灣消費市場仍未能引起顯著熱潮，或許因此讓Sony Mobile目前不考慮引進此款產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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