《世紀帝國4》10月28日上市前體驗：橫跨歐亞、八種文明特色介紹

繼日前在9月中旬開放英國、中國、神聖羅馬帝國和阿拔斯王朝在內四種文明，以及五種不同地圖進行技術壓力測試後，微軟準備在10月28日正式推出《世紀帝國4》，筆者在此款遊戲正式上市前進行體驗，藉此感受延續過往以古文明為主題的即時戰略玩法，並且納入橫跨歐亞兩大洲、總計八種文明的遊玩元素。

從2017年8月於gamescom期間揭曉，後續更接連公布諸多資訊的《世紀帝國4》，是由過去打造《英雄連隊》、《戰鎚：破曉之戰》的Relic Enterainment負責開發，微軟內部更成立專門投入《世紀帝國》系列作品設計，並且以World's Edge為稱的工作團隊，並且由Xbox娛樂工作室總經理Shannon Loftis負責帶領。

在單人遊戲模式中，玩家更可在遊玩過程中體驗四場歷史戰役，分別是「諾曼人」、「百年戰爭」、「蒙古帝國」與「莫斯科的崛起」。而小規模戰鬥，則提供「單人戰鬥 vs AI」、「AI隊友 vs AI」、「關闢奪勝之路」、「城門叛亂」、「航向勝利」、「文明的十字路」等預設遊玩內容，玩家亦可自行建立遊戲內容，並且設定獲勝條件、起始條件、起始年代，以及地圖狀態等。

而單人遊戲模式中的戰役，初期僅能選擇「諾曼人」，體驗發生在1066年的哈斯汀斯戰役，之後才能接續解鎖「百年戰爭」、「蒙古帝國」與「莫斯科的崛起」四場戰役內容，玩家可以在每場戰役選擇「故事」、「簡單」、「中等」與「困難」四種遊玩難度，同時更貼心的是可在遊玩時透過暫停調整難度。

▲單人遊戲模式最初依然是要先蒐集各類資源，並且開始建立各類生產單位

▲選擇戰役遊玩內容時，就必須先從「諾曼人」的1066年的哈斯汀斯戰役開始玩起

▲完成戰役後，則會接續下一場戰役內容▲體驗中古世紀的戰役

▲完成戰役後，則會接續下一場戰役內容

至於多人遊戲模式則可選擇與最多八名玩家對決，或是與不同難度等級的AI對決，同時可對應1對1、2對2、3對3或4對4，亦可選擇自訂或他人建立遊戲內容，甚至透過觀戰選項參考他人遊玩模式。另外，針對尚未熟悉即時戰略遊戲的玩家，微軟也在遊戲中加入新手教學與故事模式，讓初次接觸《世紀帝國》系列作品玩家也能更快上手。

而透過遊戲中的「Hands on History」影片，則可透過微軟與總部位於美國紐約的Lion Television共同創作的系列紀實影片，藉由有趣且富教育意義的影片內容認識歷史及文化，包含收錄中世紀的外科手術、獵鷹訓練，甚至在《世紀帝國》系列中出現的攻城武器—投石器，或是十字弓及蒙古重騎兵等介紹。

螢幕顯示最高可支援4K解析度，同時也對應21:9等顯示比例輸出，另外也支援HDR、fps等畫面設定，更可調整遊戲中的影像陰影、材質細節、幾何細節、抗鋸齒、物理表現等。

遊戲將在Windows PC平台發行，玩家可以透過訂閱PC版Xbox Game Pass服務取得，或是透過Steam、Microsoft Store平台購買，硬體規格要求如下：

最低系統需求：

• 作業系統：Windows 10 18362.0或以上版本

• 處理器：Intel Core i5-6300U或AMD Ryzen 5 2400G (必須支援AVX指令集)

• 記憶體：8GB以上

• 顯示卡：Intel HD 520或AMD Radeon RX Vega 11以上顯示模組

• DirectX：支援版本12以上

• 儲存空間：保留50GB可用空間

建議系統需求：

• 作業系統：Windows 10 18362.0或以上版本

• 處理器：運作時脈達3.6GHz、採6核心以上規格 (必須支援AVX指令集)

• 記憶體：16GB以上

• 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX 970或AMD Radeon RX 570以上顯示卡，建議搭配4GB顯示記憶體

• DirectX：支援版本12以上

• 儲存空間：保留50GB可用空間

八種文明特色介紹

遊戲中收錄的八種文明，分別包含英格蘭人、中國人、蒙古人、德里蘇丹國、阿拔斯王朝、法蘭西人、神聖羅馬帝國，以及羅斯人。跟過去系列作品相同，不同文明背後都會有個別獨特之處，其中包含專屬發展單位或科技，但一開始同樣都需要蒐集必要資源累積發展能力，而彼此發展速度、加成狀況都會有所不同。

例如，阿拔斯王朝科技發展能力較明顯，包含可建造知識堡壘、駱駝等特殊單位，而法蘭西貿易能力較顯著，同時在武力也能以騎兵與槍騎兵發揮重要戰略攻擊效果，在遊戲中也能看見攻城戰中扮演重要元素的投石機，或是海戰使用船隻，此次增加的中國更可生產特殊火藥兵，或是能自動從建築收稅產生黃金，並且不具戰鬥能力的的帝國官員等。

• 英格蘭人

在公元850年至1555年間發展的英格蘭人，特長在於防禦、長弓與經濟，使用難度則為一顆星。

主力在於提供強大作戰能力的早期步兵，以及更快的食物生產效率，甚至在敵人來襲時，能透過城鎮中心、哨站、箭塔或大型箭塔提升攻擊速度。

而在第二時代可建造英格蘭人專用宗教地標「列王修道院」，並且能在第四時代建造防禦地標「伯克郡宮殿」，以及軍事地標「溫嘉德宮殿」，世界奇觀則是「聖湯馬斯大教堂」。

• 中國人

在公元907年至1644年間發展的中國人，特長在於王朝、火藥與擴張，使用難度則為三顆星。

可在唐朝、宋朝、元朝與明朝多個時代轉移重心，並且部署各種特殊單位，並且快速完成建設，甚至能在進入第四時代 (帝王時代)即可免費獲得化學科技—火藥，同時擁有連弩兵、火長矛騎兵、擲彈兵、一窩蜂火箭等特殊單位。

而在第二時代可建造中國人專用經濟地標「帝國學院」，以及防禦地標「烈日甕城」，在第三時代則可建造軍事地標「天文鐘樓」與經濟地標「皇宮」，在第四時代則可建立防禦地標「長城門樓」與軍事地標「神道」，世界奇觀則是「帝王飛池」。

• 法蘭西人

在公元840年至1559年間發展的法蘭西人，特長在於侵略、騎兵與經濟，使用難度則為一顆星。

特色在於可部署強大騎兵單位，以及大陸經濟與生產速度，特殊單位則包含皇家騎士、弓弩兵與三桅戰船。

而在第二時代可建造法蘭西人專用經濟地標「商會」，以及軍事地標「騎兵學校」，在第三時代則可建造軍事地標「皇家學院」與經濟地標「公會大廳」，在第四時代則可建立防禦地標「紅宮」與軍事地標「砲兵學院」，世界奇觀則是「聖母院」。

• 神聖羅馬帝國

在公元936年至1517年間發展的神聖羅馬帝國，特長在於步兵、宗教與防禦，使用難度則為兩顆星。

特色在於擁有高機動性，以及騎兵作戰與快速遷移營地，同時也能發動突襲，特殊單位則包含教長、國土傭僕。

而在第二時代可建造神聖羅馬帝國專用軍事地標「邁因維克宮殿」，以及宗教地標「亞琛教堂」，在第三時代則可建造宗教地標「雷格尼茨大教堂」與軍事地標「城主宮殿」，在第四時代則可建立經濟地標「斯瓦比亞宮殿」與防禦地標「埃爾茨巴赫宮殿」，世界奇觀則是「弗倫斯堡大宮殿」。

• 蒙古人

在公元1000年至1500年間發展的蒙古人，特長在於侵略、遊牧與機動性，使用難度則為三顆星。

特色在於可部署強大步兵單位，以及在受到襲擊後可迅速恢復，並且發動強力反擊，特殊單位則包含可汗、蒙古突騎。

而在第二時代可建造蒙古人專用軍事地標「鹿石」，以及經濟地標「銀之樹」，在第三時代則可建造軍事地標「忽里勒臺」與經濟地標「草原防衛據點」，在第四時代則可建立經濟地標「白色浮屠佛塔」與軍事地標「汗國宮殿」，世界奇觀則是「大汗紀念碑」。

• 羅斯人

在公元882年至1547年間發展的蒙古人，特長在於征服、拓展與貿易，使用難度則為兩顆星。

特色在於可從鄉村獲得巨大利益，並且能透過狩獵、林業活動取得資源，早期更可發展強大防禦工事與多樣經濟體系，特殊單位則包含射手衛隊、僧侶戰士與羅德亞船隻。

而在第二時代可建造羅斯人專用防禦地標「克里姆林宮」，以及經濟地標「金門」，在第三時代則可建造經濟地標「高等貿易所」與宗教地標「聖三一修道院」，在第四時代則可建立防禦地標「斯巴斯克塔」與軍事地標「高級軍械庫」，世界奇觀則是「沙皇大教堂」。

• 德里蘇丹國

在公元879年至1526年間發展的德里蘇丹國，特長在於軍事、研究與防禦，使用難度則為三顆星。

特色在於可利用戰象將敵人踩在腳下，同時所有科技均可免費研究，並且透過學者加快研究速度，特殊單位則包含學者與戰象。

而在第二時代可建造德里蘇丹國專用軍事地標「勝利塔」，以及宗教地標「信仰圓頂建築」，在第三時代則可建造防禦地標「守護者大院」與科技地標「學苑」，在第四時代則可建立科技地標「希薩爾學院」與宗教地標「蘇丹宮殿」，世界奇觀則是「阿格拉大宮殿」。

• 阿拔斯王朝

在公元750年至1517年間發展的阿拔斯王朝，特長在於研究、反騎兵與黃金時代，使用難度則為兩顆星。

特色在於擅長反制以騎兵為主的攻擊，透過阿拔斯智慧宮推動時代發展，並且取得各類科技，特殊單位則包含駱駝弓兵與駱駝騎兵。

而在第二時代可建造阿拔斯王朝專用科技地標「智慧宮」，世界奇觀則是「奧卡巴禮拜大殿」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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