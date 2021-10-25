NFC論壇通過WLC 2.0無線充電規範 對應更多小型裝置

繼去年在現有NFC技術設計納入無線充電規範，並且鎖定物聯網等低耗電裝置補充電力需求後，NFC論壇董事會稍早通過WLC 2.0無線充電規範，將使智慧型手機能透過NFC近場感應與無線充電方式，針對真無線耳機、手寫筆、智慧手環、手錶等低耗電裝置補充電力。

相較WLC 1.0無線充電規範，此次通過的WLC 2.0無線充電規範最大輸出功率依然維持在1W，並且使用13.56MHz基礎頻率，配合NFC感應通訊方式啟動無線充電功能。

不過，在WLC 2.0無線充電規範中則是採用更小天線設計，因此能應用在更多小型裝置，例如此次加入支援的真無線藍牙耳機，或是體型更小的手環裝置。而藉由1W充電功率補充電力，對於此類裝置臨時補充電力需求也已經足夠。

尤其越來越多人隨身攜帶真無線耳機與智慧穿戴裝置情況下，配合目前手機電量設計持續增加情況下，透過此設計即可更容易補充電量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦