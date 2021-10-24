Google與AT&T合作Stadia串流技術 打造客製化串流遊戲服務
先前招募職缺透露未來將向外部業者提供Stadia技術，藉此打造客製化服務消息後，Google稍早證實已經與美國電信業者AT&T合作，藉由Stadia服務背後的串流技術，讓AT&T能提供客製化的串流遊戲服務內容。
以目前AT&T提供串流遊戲服務，將以限期內免費遊玩的《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》 (Batman: Arkham Knight)為主打，吸引更多人使用此項服務 (但僅現以1080P畫質遊玩)。同時，AT&T也將透過搭配旗下5G連網服務，或是家庭寬頻上網方案銷售此項串流遊戲服務內容。
由於在Google Stadia服務中並未上架《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》等遊戲作品，因此可以確認AT&T此項服務僅使用Stadia背後串流技術，內容部分則是以自身洽談合作項目為主。代表Google在此合作中僅提供串流技術，並且讓AT&T能更專注在內容合作洽談，並且透過客製化服務介面對外提供訂閱使用。
而Google Stadia業務總經理Phil Harrison在後續證實此項合作時，同時也透露未來將藉由此類合作模式擴展Stadia業務發展，而非僅透過遊戲串流服務吸引使用者訂閱。
在先前對外招募負責Stadia業務項目的產品經理職缺時，Google透露將向有意打造客製化串流遊戲服務的業者提供Stadia技術，同時長遠目標更希望藉由Stadia技術推動遊戲等需要即時互動的線上串流服務，顯示將藉由Stadia背後的串流技術擴展不同業務發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro貴了8000差在哪？規格差異一圖看懂
▪蘋果新品亮相 MacBook Pro有瀏海、AirPods 3抗水抗汗
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
▪看1圖決定買哪款AirPods！舊款有感降價1000元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言