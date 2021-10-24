Google與AT&T合作Stadia串流技術 打造客製化串流遊戲服務

先前招募職缺透露未來將向外部業者提供Stadia技術，藉此打造客製化服務消息後，Google稍早證實已經與美國電信業者AT&T合作，藉由Stadia服務背後的串流技術，讓AT&T能提供客製化的串流遊戲服務內容。

以目前AT&T提供串流遊戲服務，將以限期內免費遊玩的《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》 (Batman: Arkham Knight)為主打，吸引更多人使用此項服務 (但僅現以1080P畫質遊玩)。同時，AT&T也將透過搭配旗下5G連網服務，或是家庭寬頻上網方案銷售此項串流遊戲服務內容。

由於在Google Stadia服務中並未上架《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》等遊戲作品，因此可以確認AT&T此項服務僅使用Stadia背後串流技術，內容部分則是以自身洽談合作項目為主。代表Google在此合作中僅提供串流技術，並且讓AT&T能更專注在內容合作洽談，並且透過客製化服務介面對外提供訂閱使用。

而Google Stadia業務總經理Phil Harrison在後續證實此項合作時，同時也透露未來將藉由此類合作模式擴展Stadia業務發展，而非僅透過遊戲串流服務吸引使用者訂閱。

在先前對外招募負責Stadia業務項目的產品經理職缺時，Google透露將向有意打造客製化串流遊戲服務的業者提供Stadia技術，同時長遠目標更希望藉由Stadia技術推動遊戲等需要即時互動的線上串流服務，顯示將藉由Stadia背後的串流技術擴展不同業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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