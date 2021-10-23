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與鬥陣特攻有關？暴雪新FPS遊戲 可能加入角色扮演遊玩元素

聯合新聞網 / 楊又肇

今年傳出將招募第一人稱視角射擊遊戲設計人才後，暴雪近期招募職缺說明中，更透露將尋求對開放世界內容，以及角色扮演遊戲中的獎勵機制有一定理解的開發人員。

目前仍無法確認暴雪預計打造新款遊戲內容細節，但預期會是一款與第一人稱射擊遊戲相關內容，但不確定後來增加的角色扮演遊戲內容相關經驗要求，是否針對開發相同遊戲內容提出。

在先前的招募敘述中，可以發現暴雪計畫尋求具備豐富第一人稱射擊遊戲與動作遊戲設計經驗人才，其中也需要包含單人或多人線上遊玩遊戲設計能力。

而先前表示研發重點不會再放在經典遊戲重製，預期會將更多人力資源聚焦在新作品研發，因此這款要求必須具備第一人稱射擊遊戲相關內容經驗打造的遊戲，將會是暴雪日後準備推出全新作品。

雖然《鬥陣特攻》系列採用第一人稱視角設計，但並未具備角色扮演遊玩要素，不過暴雪仍有可能以此作品打造衍生遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 鬥陣特攻

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