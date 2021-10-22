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Sony持續擴大PC遊戲市場佈局 《戰神》確定明年1月登上Steam、Epic Games Store

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：台灣索尼互動娛樂表示，《戰神》PC版本將支援繁體中文介面，目前Steam、Epic Games Store平台未標示支援，有可能是誤植。

繼《地平線：期待黎明》、《往日不再》，以及《秘境探險4：盜賊末路》等作品均登上PC平台後，Sony稍早更宣布過去在PlayStation 4平台推出的《戰神》 (God of War)將於2022年1月14日 (台灣時間為1月15日)登上Windows PC平台，預計透過Steam、Epic Games Store管道銷售。

依照說明，PC版本將會支援DualShock 4及DualSense控制手把操作，或是透過鍵盤與滑鼠操作模式，另外也會對應NVIDIA DLSS人工智慧升頻與Reflex低延遲技術等技術，並且支援21:9顯示比例畫面輸出，而畫面顯示將對應4K與更高畫面更新率設定，但主要還是看PC硬體規格效能。

至於語言部分，目前在Steam及Epic Games Store上的介紹都僅顯示支援簡體中文，並未包含繁體中文介面，不確定之後是否會加入。其他語言則包含英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、荷蘭文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、俄文、拉丁美洲西班牙文、土耳其文。

Sony目前積極佈局PC遊戲市場發展，因此開始將《地平線：期待黎明》、《往日不再》及《秘境探險4：盜賊末路》等作品帶到PC平台，希望藉此吸引更多PC玩家支持，但強調主打遊戲作品依然會以PlayStation平台優先發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony Steam

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