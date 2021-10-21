能透過雲端玩Android手遊的BlueStacks X 10/25正式進駐台灣等市場
今年9月於美國發表測試版本，並且可透過雲端串流方式讓不同載具遊玩Android手機遊戲的BlueStacks X，預計在10月25日進駐台灣、南韓與日本市場。
過去以Android模擬器聞名的BlueStacks，藉由同集團所屬Now.gg串流技術，讓各個連網裝置可以藉由串流方式遊玩Android手機遊戲，包含蘋果iPhone機種，或是入門等級Android手機都能藉此遊玩需要高效運算能力的遊戲內容，甚至可讓連網電視、機上盒也能順利執行。
而在BlueStacks X服務中更整合既有BlueStacks提供的Android模擬功能，並且加入版本自動調整設計，讓使用者能執行遊戲時及可以最佳版本運作。同時，藉由雲端串流方式，使用者無須將遊戲下載至裝置安裝即可遊玩。
BlueStacks X服務將以每週更新頻率增加新款收錄遊戲，同時遊玩進度等資訊都會紀錄在個人登入使用帳號 (目前支援透過Google、Facebook與Discord帳號登入)。而除了提供雲端串流方式遊玩，使用者亦可透過BlueStacks X服務頁面選擇下載Android平台遊戲，並且透過BlueStacks模擬方式在裝置上遊玩。
目前台灣地區使用者已經可以透過BlueStacks X網站啟用服務，同時目前仍為beta測試階段，暫時還無法確認正式版本預計推行時間，以及後續是否會採取計費使用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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