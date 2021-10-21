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蘋果曾考慮打造串流遊戲服務 但最終並未成為正式產品

聯合新聞網 / 楊又肇

除了透露蘋果即將在新款MacBook Pro分別搭載「M1 Pro」及「M1 Max」兩款高階處理器，彭博新聞記者Mark Gurman更透露蘋果過去曾考慮打造串流遊戲服務內容，但最終並未成為正式產品。

相較亞馬遜、Google、微軟、NVIDIA等業者均佈局串流遊戲服務，希望透過網路串流技術降低裝置端硬體規格落差，同時也能透過網路可跨裝置使用特性，讓使用者能更方便隨時透過手機、平板等裝置由玩遊戲。

但在蘋果的想法中，顯然並未接受現行以網路串流形式由玩遊戲內容的作法，或許是考量透過串流方式仍有延遲、沒有網路訊號就無法使用等限制，因此目前還是採取將遊戲下載至使用裝置，讓使用者能直接以裝置運算效能執行遊戲，甚至可在離線狀態下繼續使用。

而相較諸多串流遊戲服務均標榜跨裝置使用，蘋果僅在iOS裝置、Mac及Apple TV提供使用Apple Arcade服務，甚至並未像Apple Music一樣提供Android裝置使用，意味蘋果在遊戲體驗仍要求一定硬體運算效能，藉此讓遊戲開發者能針對相對統一硬體環境打造遊戲內容。

至於蘋果日後是否可能藉由本身雲端平台資源打造串流遊戲服務，似乎還很難說，或許還是要考量此項服務是否能帶來足夠效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 串流遊戲

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