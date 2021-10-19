推動市場生態成長 Arm以虛擬硬體方式加速物聯網應用軟體及服務開發速度

在此次DevSummit活動中，Arm宣布推出以虛擬硬體形式加速物聯網裝置軟硬體設計解決方案，藉此讓物聯網應用產品開發設計週期可以最多縮短2年，使得目前市場平均需要投入5年設計週期時間，可以變成最快以3年推出新品，藉此加快物聯網產品發展。

相較過往以實際硬體形式打造產品與相應軟體設計，Arm此次以旗下已經通過驗證，並且協助矽晶圓業者在超過150種設計產品加速上市時程的整合式子系統Corstone，藉由虛擬硬體形式讓OEM業者、服務開發商加快軟體設計速度，更可依照需求調整虛擬硬體對應不同軟體設計。

▲藉由過去協助矽晶圓業者在超過150種設計產品加速上市時程的整合式子系統Corstone，讓軟體與服務開發商能透過硬體模擬方式，在硬體尚未正式推出前即可打造應用軟體與服務

藉由虛擬硬體加速軟體服務設計

透過以Arm虛擬硬體目標 (Arm Virtual Hardware Targets)服務為稱的硬體模擬方式，將可讓軟體、服務設計無須等待實際硬體設計出爐，即可藉由虛擬化形式同步打造軟體內容，藉此縮短產品設計實際所需時間，進而加快實際產品進入市場腳步。

目前Arm虛擬硬體目標服務已經可以透過AWS軟體市集平台取得，藉此讓Arm合作夥伴可藉由此項技術加速物聯網創新設計，以及實際產品上市時程。

▲透過虛擬化方式模擬硬體設計

▲在晶片設計尚未定案之前，即可透過硬體模擬方式同步展開軟體及服務應用設計，藉此縮短實際產品進入市場所需時間

除了模擬硬體設計資產、軟體、機器學習模型，Arm虛擬硬體目標服務更可對應先進工具、特定參考程式碼，以及源自全球物聯網生態系的支援。

而第一款以此解決方案的配置，將對應包含機器學習基礎下的關鍵字識別功能，藉由Arm Corstone-300子系統結合Cortex-M55架構處理器，以及Arm Ethos-U55微神經網路處理器建構系統運作，未來也將加入包含語音識別、物件辨識等應用項目。

▲加快物聯網硬體設計進入市場速度之餘，更可讓相應軟體服務也能快速打造

▲藉由Arm Corstone-300子系統結合Cortex-M55架構處理器，以及Arm Ethos-U55微神經網路處理器建構系統運作，打造第一款以Arm虛擬硬體目標服務解決方案的配置

透過Project Centauri推動物聯網應用生態

另外，Arm更提出名為Project Centauri的裝置與平台標準，並且結合裝置開機、安全性與雲端應用服務，透過類似Project Cassini推動Cortex-A系列架構應用生態系的模式，Arm希望能以此推動Cortex-M系列架構應用生態系，進一步讓建構在Cortex-M系列架構的物聯網生態系擴大成長。

依照說明，Project Centauri設計符合PSA平台安全架構認證、支援通用微控制器軟體介面標準的自定義介面 (CMSIS-CDI)設計，藉此能在不同雲端平台啟用，並且讓即時作業工作量最小化，進而降低設計成本、加快產品上市速度，同時也能確保物聯網應用安全性。

▲藉由Project Centauri推動Cortex-M系列架構應用生態系

加速物聯網應用服務普及化

此次以硬體模擬方式加速軟體服務設計速度，讓物聯網應用產品進入市場腳步可以變得更快，藉此趕上市場使用需求，同時也能讓OEM業者、內容服務業者能更快結合物聯網應用效益，藉此創造更多元市場發展模式，而Arm也預期能藉此加速推動物聯網應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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