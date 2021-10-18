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《Minecraft》每月活躍玩家超過1.4億人 最大規模更新即將推出

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透過線上舉辦的Minecraft Live 2021線上直播中，Mojang Studios宣布《Minecraft》目前已經在全球市場累積銷售超過2億3800套，同時在今年8月累積活躍玩家人數更達1億4000人以上，此次更確定目前最大規模更新版本「Caves and Cliffs Part 2」，將會在今年內開放下載更新，另外更確定會在2022年釋出「The Wild Update」版本更新。

其他公布數據，則包含《Minecraft》相關影片內容在YouTube服務平台已經累積超過2010億次點觀看量，另外由全球創作者打造的MOD模改內容、附加內容，透過《Minecraft》線上市集累積銷售金額更超過3億5000萬美元，同時約有67%的《Minecraft》玩家會在每週使用《Minecraft》線上市集取得內容，在遊玩過程以客製化風格呈現。

同時，累積至今的多人遊玩時間已經超過10億小時，其中在中國市場更累積吸引超過5億名玩家參與遊玩。

而從今年11月開始，Xbox Game Pass for PC訂閱服務將提供《Minecraft》遊戲內容，同時連同對應Xbox系列機種使用的Xbox Game Pass訂閱服務，都會收錄包含《Minecraft》Bedrock版本與Java版本，至於兩種版本的PC同捆版本將會在2022年提供銷售。

至於先前已經推出的《Minecraft Dungeons》，則宣布推出「Seasonal Adventures」追加項目，並且率先推出名為「The Cloudy Climb」的首波內容，後續則會推出「Adventure Hub」、「Tower」更新內容。

此次更宣布前最大規模更新版本「Caves and Cliffs Part 2」，將會在今年內開放下載更新，並且確定會在2022年釋出「The Wild Update」版本更新。

另一方面，Mojang Studios更宣布與Secretlab合作打造以《Minecraft》主題的電競椅。本身是以Secretlab旗下Titan Evo 2022電競椅為基礎，加入《Minecraft》遊戲中代表性生物苦力帕 (Creeper)圖像設計，並且以SoftWeave Plus纖維材質提供乘坐時的舒適度及耐用性。

以《Minecraft》主題的電競椅區分三種尺寸，建議售價則從549美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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