挑戰複雜路網運作 西門子與德國鐵路公司合作自動化無人駕駛火車
西門子集團與德國鐵路公司 (DB,Deutsche Bahn AG)合作，將在德國第二大城市漢堡境內S-Bahn高速城市鐵路網佈署四輛無人駕駛列車。
此項合作更是漢堡城市數位化發展計畫一部分，藉此讓城市移動接駁運輸更有效率。依照西門子集團說明，藉由自動化駕駛提高運輸效率，可能帶動提高30%人潮運輸量，同時減少30%能源損耗量。
而四輛無人駕駛列車在近期於漢堡會議中心舉辦的智慧運輸系統世界大會 (Intelligent Transport Systems World Congress,ITS)期間，分別在Berliner Tor站與Bergedorf/Aumühle站之間23公里範圍內運作。
雖然過去已有不少自動化運作的列車，但主要還是以單軌道運作的機場捷運、運作路線相對單純的地鐵居多，但西門子集團與德國鐵路公司合作的無人駕駛列車，則是會在路線有許多交錯處，並且需要與一般透過人力駕駛的列車交會運作，因此在運作執行難度顯然會提高許多。
由於仍可能會有變因影響運作，因此在此無人駕駛列車上依然保留可協助排除問題的隨車人員，但一般情況下並不會介入駕駛操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪歷代螢幕最大！Apple Watch Series 7開箱 升級值得買單嗎？
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言