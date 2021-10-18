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挑戰複雜路網運作 西門子與德國鐵路公司合作自動化無人駕駛火車

聯合新聞網 / 楊又肇

西門子集團與德國鐵路公司 (DB,Deutsche Bahn AG)合作，將在德國第二大城市漢堡境內S-Bahn高速城市鐵路網佈署四輛無人駕駛列車。

此項合作更是漢堡城市數位化發展計畫一部分，藉此讓城市移動接駁運輸更有效率。依照西門子集團說明，藉由自動化駕駛提高運輸效率，可能帶動提高30%人潮運輸量，同時減少30%能源損耗量。

而四輛無人駕駛列車在近期於漢堡會議中心舉辦的智慧運輸系統世界大會 (Intelligent Transport Systems World Congress,ITS)期間，分別在Berliner Tor站與Bergedorf/Aumühle站之間23公里範圍內運作。

雖然過去已有不少自動化運作的列車，但主要還是以單軌道運作的機場捷運、運作路線相對單純的地鐵居多，但西門子集團與德國鐵路公司合作的無人駕駛列車，則是會在路線有許多交錯處，並且需要與一般透過人力駕駛的列車交會運作，因此在運作執行難度顯然會提高許多。

由於仍可能會有變因影響運作，因此在此無人駕駛列車上依然保留可協助排除問題的隨車人員，但一般情況下並不會介入駕駛操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

漢堡 德國

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